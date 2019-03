Il y a exactement trois semaines, l’Ajax Amsterdam accueillait le Real Madrid dans son enceinte de la Johan Cruyff ArenA pour un huitième aller fort prometteur. Le spectacle attendu a même dépassé les attentes sous l’impulsion de la jeunesse amstellodamoise. Pourtant c’est bien le Real Madrid qui s’est imposé 2-1 grâce à un réalisme froid. Karim Benzema et Marco Asensio assuraient la victoire madrilène tandis que l’Ajax Amsterdam avait réduit le score grâce à Hakim Ziyech. Fort de cet avantage, les Merengues peuvent aborder le match retour avec des garanties.

Néanmoins, la mission ne sera pas aussi simple que prévu pour l’équipe de Santiago Solari. Tout d’abord, le capitaine madrilène, Sergio Ramos ne sera pas présent. Averti pour une faute sur Kasper Dolberg en fin de rencontre, il ne pourra pas être présent pour cette occasion. Le milieu défensif Marco Llorente est également absent puisqu’il est touché aux adducteurs. Côté néerlandais, une seule absence est à noter, celle d’Hassane Bandé pour une blessure au mollet. Néanmoins, le Burkinabé est loin d’être un titulaire.

Deux équipes qui misent sur la continuité

Pour cette rencontre, le Real Madrid devrait se présenter dans son traditionnel 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages. Le gardien belge pourrait alors compter sur Nacho Fernandez et Raphaël Varane dans l’axe central. Les couloirs seraient alors occupés par Dani Carvajal et Sergio Reguilon. Pour le poste de sentinelle, Casemiro tiendrait la corde et évoluerait aux côtés de Toni Kroos et Luka Modric. La ligne offensive serait composée de Lucas Vazquez, Vinicius Junior et Karim Benzema.

En face, l’Ajax Amsterdam d’Erik ten Hag répondrait avec un système de jeu similaire et les mêmes hommes qu’au match aller. André Onana prendrait alors place dans les buts. La défense resterait classique avec Noussair Mazraoui et Nicolas Tagliafico dans les couloirs ainsi que Matthijs de Ligt et Daley Blind dans l’axe. Dans un milieu de terrain très complémentaire, on retrouverait Frenkie de Jong, Donny Van de Beek et Lasse Schöne. Enfin, Hakim Ziyech et David Neres accompagneraient Dusan Tadić sur le front de l’attaque ajacide.