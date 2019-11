L’Europe du football aura les yeux rivés sur le Santiago Bernabéu ce mardi soir (à suivre en live commenté sur Foot Mercato). C’est en effet une véritable finale du groupe A de Ligue des Champions qui se joue entre le Real Madrid (7 points) et le Paris SG (12 points). Si les Rouge-et-Bleu ne perdent pas, ils sont assurés de terminer à la première place de la poule. En revanche, en cas de succès, la Casa Blanca pourra toujours rêver de décrocher cette pole position lors de l’ultime journée, avec un déplacement sur la pelouse du FC Bruges.

Pour y croire, Zinedine Zidane devrait aligner le onze qui lui offre le plus de garanties dernièrement, à deux incertitudes près. Thibaut Courtois, présent en conférence de presse ce lundi, gardera les buts derrière une défense à quatre. À droite et dans l’axe, peu de suspens : Dani Carvajal, Raphaël Varane et Sergio Ramos devraient ainsi démarrer. À gauche, un doute subsisterait dans l’esprit du staff madrilène entre Marcelo et Ferland Mendy mais c’est bien le Brésilien qui part avec une courte longueur d’avance.

Casemiro et Benzema indéboulonnables

Dans l’entrejeu aussi, ZZ et ses adjoints se demanderaient encore qui accompagnera l’indéboulonnable Casemiro et la révélation Federico Valverde : Toni Kroos, qui sort d’une belle trêve internationale avec l’Allemagne, ou Luka Modric, buteur et passeur décisif contre la Real Sociedad ce samedi (3-1). Les dernières rumeurs plaçaient le Croate favori. Enfin, devant, malgré une possible titularisation surprise de Gareth Bale ou de Luka Jovic, c’est le trio Eden Hazard à gauche, Rodrygo à droite et Karim Benzema, le monsieur Ligue des Champions du Real, en pointe qui tiendrait la corde.

Côté parisien, Thomas Tuchel semble avoir davantage de certitudes. Keylor Navas sera titulaire derrière une défense à quatre, composée, de droite à gauche, par Colin Dagba préféré à Meunier, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat. Marquinhos tiendra à nouveau le rôle de sentinelle, flanqué d’Idrissa Gueye et Marco Verratti, et ce, même si l’Italien n’est pas à 100%. Enfin, devant, sur la forme du moment, Mauro Icardi devrait enchaîner, avec à ses côtés Kylian Mbappé à gauche et Angel Di Maria à droite, Neymar étant pressenti pour démarrer sur le banc, tout comme Cavani.