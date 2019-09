C’est le premier gros test de la saison pour ce Real Madrid de Zinedine Zidane, à suivre en direct sur Foot Mercato mercredi à 21h. En Liga, les Merengues réalisent des débuts corrects d’un point de vue statistique, avec deux victoires et deux nuls en quatre journées de Liga, mais les sensations laissées par l’équipe sont assez mitigées. L’entraîneur français va d’ailleurs devoir bricoler pour ce match, la faute à de nombreuses blessures venues miner un effectif déjà assez limité quantitativement, au milieu notamment. Présent en conférence de presse en cette soirée de mardi, le Marseillais a notamment analysé son premier rival européen de la saison.

« C’est le début encore, on fait un bon début de saison mais on peut mieux faire, on devra faire mieux et on peut s’améliorer à tous les niveaux, c’est pareil pour Paris », a-t-il d’abord lancé, avant de se pencher sur l’équipe de Thomas Tuchel : « le PSG c’est une grande équipe, une équipe qui est de toute façon très performante. De temps en temps elle n’a pas les résultats qui vont dans les sens que les gens attendent, mais ils sont premiers du championnat, et même s’ils ont des blessés c’est une grande équipe. Cavani, Mbappé, Neymar... Ils sont meilleurs avec eux, mais c’est une équipe qui est de très haut niveau même sans ces trois-là ».

Zinedine Zidane se méfie de Mauro Icardi

Le Paris Saint-Germain reste une équipe redoutable donc pour l’entraîneur qui a remporté trois Ligues des Champions. Et comme les journalistes espagnols, lui aussi se méfie de Mauro Icardi : « c’est un très bon attaquant, il l’a démontré plein de fois, et surtout, c’est un buteur, u joueur qui fait des différences. On connait sa qualité, je l’ai vu à l’inter et là il va commencer son aventure avec le Paris Saint-Germain ».

Qu’est-ce qui manque aux Franciliens pour aller au bout en Europe ? C’est une question que se pose beaucoup de monde, et qui a été posée à Zizou. On lui a aussi demandé s’il avait des conseils pour le champion de France en titre. « Je n’ai pas de conseils à donner, il faut être à l’intérieur du club pour faire. C’est une équipe qui progresse, c’est un grand club, gagner la Ligue des Champions ce n’est pas une chose facile, c’est une équipe qui peut gagner tous les ans, ils sont en train de s’améliorer », a tout simplement expliqué le natif de Marseille. Qui sera le gagnant du duel entre le champion du monde 98 et Thomas Tuchel ? Réponse demain aux alentours de 23h...

