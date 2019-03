De passage à Paris où il a notamment assisté au huitième de finale retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes entre le PSG et Manchester United, Samuel Eto’o nous a reçus chez lui dans son domicile parisien pour évoquer cette élimination terrible qui va marquer une fois encore l’histoire du PSG et qui va laisser des traces. Et pour l’attaquant du Qatar SC, le club parisien a une place à part dans son cœur, et ce, même s’il n’y a jamais évolué. Il n’hésite d’ailleurs pas à dire « nous » lorsqu’il parle du club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi. Alors forcément, l’emblématique attaquant du Cameroun évoque, non sans une certaine émotion, ce fameux PSG-MU.

Et c’est la déception qui l’emporte, forcément. « Par rapport à la qualification manquée de notre équipe le PSG, j’ai été profondément déçu, car je me disais qu’on avait pris de l’avance à l’aller, beaucoup d’avance. Marquer deux buts à l’extérieur ce n’est jamais facile, mais Manchester United a prouvé à la fin que rien n’était joué. Pourtant, je me disais qu’on allait jouer ce quart de finale. » Une défaite lourde de conséquences pour le club dirigé par Thomas Tuchel qui a sabordé une saison, jusque-là en tout point réussie, en 90 minutes. Pour l’ancien joueur du Barça, de l’Inter Milan ou de Chelsea qui a tout de même remporté 3 Ligues des Champions, cette nouvelle défaite en huitième de finale de la Ligue des Champions va permettre au PSG de grandir. « ll y a des défaites qui nous font très très mal, mais il y a des défaites qui nous permettent de grandir. »

Selon Eto’o, Kylian Mbappé et le PSG vont beaucoup apprendre de ce PSG-MU

Il prend en exemple Kylian Mbappé. Le champion du monde tricolore portait tout le poids et tous les espoirs parisiens avec les absences de Neymar et d’Edinson Cavani. Et comme tous ses coéquipiers, il a failli mercredi face à une équipe fortement rajeunie de Manchester United qui n’a rien lâché. Et comme pour le PSG, Samuel Eto’o explique que tout cela va aider Kylian Mbappé et va le rendre encore plus fort. « Quand on a un jeune de 18 ans comme Kylian (ndlr, Kylian Mbappé en a 20 réellement) qui avait la lourde responsabilité d’être le leader de cette équipe... J’ai vu que beaucoup de personnes lui sont tombées dessus. Le gamin, il est jeune, il faut penser à cela. C’est une défaite qui va permettre à Kylian d’être encore meilleur, d’être plus fort mentalement. Je dirais que la saison prochaine, elle sera différente parce qu’il aura appris. »

La défaite contre Manchester United pire que la remontada face au FC Barcelone ? L’international camerounais de 37 ans aux 117 sélections (pour 56 buts) ne veut pas se prononcer et pense déjà à la saison prochaine. « Vous savez, le plus difficile ce n’est pas de tomber, c’est de se relever. J’espère vraiment que la saison prochaine le PSG va bien se relever et que ça sera notre année. Parce qu’avec le groupe qu’on a et les joueurs que nous avons, il faut qu’on cogne à la porte pour remporter la Champions League qui nous manque. » Un sentiment que partagent forcément de nombreux supporters parisiens, même si ces derniers n’ont pas manqué d’afficher leur déception ces dernières heures...