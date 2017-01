Passation de pouvoir à Lille. Michel Seydoux et Gérard Lopez se sont présentés en conférence de presse ce vendredi après-midi pour valider la transition à la tête du LOSC. L’occasion pour l’homme d’affaires luxembourgeois de présenter les grandes lignes de son projet et quelques détails de l’acquisition du club nordiste. Il a notamment fait le point sur la quête de l’entraîneur qui incarnera la nouvelle vague lilloise, annonçant d’emblée qu’il n’était pas pressé. « C’est un projet à long terme. Toutes les décisions qu’on prendra sont toutes réfléchies. On n’est pas dans une position qui fait qu’on doit choisir tout de suite. Patrick Collot fait du bon boulot, ça nous permet d’avoir le luxe du temps. (...) On est extrêmement content du travail fait à présent, donc de Patrick Collot », a-t-il glissé avant de détailler le portrait-robot du coach recherché.

« Le projet va intégrer, ce n’est pas un secret, un nouvel entraîneur. (...) On a regardé un nombre d’entraîneurs. Est-ce qu’on annoncera quelque chose la semaine pro ou plus tard ? Je ne peux sincèrement pas vous le dire. En fin de saison sans doute. On a envie d’offrir du spectacle, c’est l’un des critères principaux pour le choix du coach », a-t-il lancé avant de détailler. « Il y a aussi l’aspect construction de l’équipe. Luchin plateforme incroyable pour accueillir des joueurs, jeunes et moins jeunes. On travaille avec toute l’équipe pour la fin de la saison et la saison prochaine. Le second critère, c’est l’envie d’intégrer dans l’équipe, des joueurs pas ou peu confirmés, qui doivent grandir en même temps que l’équipe », a-t-il lâché, répondant évidemment ensuite aux nombreuses questions sur la possible arrivée de Marcelo Bielsa dans le Nord.

Des discussions poussées confirmées avec Bielsa

« Marcelo Bielsa est-il candidat ? C’est un ami, avec qui je parle beaucoup de foot. On a parlé de Bayern-Bilbao. Je suis fan de Marcelo, c’est clair, sa conception du jeu, le fait qu’il est capable de pousser des jeunes. Une discussion avec Marcelo sur un projet comme celui-là n’est pas une négociation de contrat. On parle, en détails. Il faut que ça se fasse ou pas. En parallèle, on parle avec d’autres entraîneurs, il le sait. Si on considère qu’il est le bon et que lui considère que le projet est l’idéal, alors ça se fera avec Marcelo. On ne parle pas que de foot, mais aussi d’autres choses », a-t-il d’abord répondu avant de donner en détails la nature de ses relations avec le coach argentin. « Je l’ai rencontré lors qu’il entraînait l’Athletic grâce à des amis communs. C’est un passionné de cinéma », a-t-il indiqué avant de préciser.

« L’apprécier comme ami, c’est autre chose que de travailler avec lui, je m’en doute. J’ai l’avantage de connaître les versions de Marcelo sur ses précédentes expériences qui diffèrent de ce que l’on a pu dire. Il est tellement factuel que l’on peut y voir de la folie. Mais ce n’est pas gratuit, ce n’est pas quelqu’un qui pète un câble pour rien. (...) Si jamais Marcelo venait à Lille, et je répète qu’absolument rien n’est fait, on serait capable de gérer une relation avec Marcelo, sans vouloir paraître meilleurs que les autres. Les discussions sur le LOSC, en détails avec Marcelo, ont toujours été sur la base d’un contrat de deux ans et demi ou trois ans. Cela n’a jamais été possible autrement. (...) On a une très bonne relation, je pense qu’elle peut être transcrite dans un cadre professionnel, mais rien n’est écrit. C’est une famille qui pourrait faire des étincelles », a-t-il conclu. Un premier grand oral réussi pour Gérard Lopez qui a sans doute réveillé l’ardeur du public du LOSC.