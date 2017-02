Porté aux nues pour sa première partie de saison dernière, au cours de laquelle il fut l’élément le plus en vue de l’effectif de l’Olympique de Marseille au point de retrouver une place en équipe de France, Lassana Diarra a vécu depuis quelques mois compliqués. Devant déclarer forfait pour l’Euro en raison d’une blessure, le milieu défensif a peu à peu agacé les supporters olympiens, lui reprochant de ne pas s’impliquer suffisamment et de penser avant tout à son cas personnel.

Alors qu’il doit régler une amende de 10 M€ qui pèse de fait sur ses choix de carrière, l’ancien capitaine Ciel-et-Blanc attendait de pouvoir quitter l’Orange Vélodrome dans les dernières semaines, espérant pouvoir profiter du mercato pour trouver un nouveau point de chute. Seulement, l’ancien joueur de Chelsea et d’Arsenal n’a pas réussi à s’en aller dans les temps et, alors qu’il était prévu qu’il soit dans le groupe pour le déplacement à Nantes dimanche soir, il a finalement fait faux-bond.

Lassana Diarra quitte l’OM

Une ultime incompréhension qui a fini de sceller le sort de l’idylle entre l’international français et l’OM. Car, et c’est maintenant bel et bien officiel, le joueur de 31 ans a résilié le contrat qui le liait à la formation marseillaise : « L’Olympique de Marseille et Lassana Diarra ont résilié d’un commun accord leur contrat avec effet à ce jour. Arrivé sans indemnité de transfert à la saison 2015-2016, Lassana Diarra a passé une saison et demie à l’Olympique de Marseille », indique l’OM dans un communiqué.

C’est donc définitivement acté, Lassana Diarra ne fait plus partie de l’équipe entraînée par Rudi Garcia, et retrouve sa liberté. Aux dernières nouvelles, l’international tricolore (34 capes) dispose de touches au sein du championnat chinois, l’occasion probablement pour lui d’obtenir les fonds nécessaires pour payer l’amende dont il doit s’acquitter.