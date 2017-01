La 22e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec Lyon qui reçoit Lille. L’OL est un peu sur courant alternatif depuis le début de l’année mais la victoire face à l’OM la semaine dernière a redonné le plein de confiance. Bruno Genesio espérait bien capitaliser sur ce succès. Il alignait le même 4-2-3-1 que la semaine dernière à une différence près, mais elle était de taille. Cornet cédait sa place sur le côté droit de l’attaque à Valbuena, ce qui profitait à Depay. Le Néerlandais célébrait sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs. De son côté, Lille aussi se cherchait une régularité. Sous les yeux de Gérard Lopez, le nouveau propriétaire du club, Collot envoyait une composition défensive avec un milieu Amadou-Sankharé-Palmieri et un trio Bauthéac, Benzia et De Préville qui était chargé d’animer l’attaque.

Le début de rencontre était à l’avantage des locaux. Lyon appliquait un bon rythme et trouvait facilement Depay qui animait son côté gauche. Sur sa première accélération, l’ancien de Manchester United obtenait un coup-franc. Valbuena s’en chargeait et trouvait les mains et la barre d’Enyeama (9e). Rebelote quelques instants plus tard où le Hollandais provoquait et offrait un coup-franc à Valbuena qui terminait juste au-dessus (14e). Après une bonne entame de match, l’OL s’endormait un peu. Fekir réveillait ses partenaires après un raid en solitaire où il partait du milieu de terrain pour échouer sur Enyeama (27e). Lille réagissait avec cette mésentente entre Morel et Mapou qui profitait à Benzia mais Bauthéac était un peu court et manquait le cadre seul face au but (28e).

Le doublé de Benzia

Cette occasion donnait un coup de boost aux Dogues qui évoluaient un cran plus haut. Ils profitaient aussi d’une équipe lyonnaise coupée en deux. Les joueurs offensifs ne revenaient pas défendre, le milieu se retrouvait alors débordé et perdait des ballons. Cela profitait à Benzia. Seul aux 25 mètres, l’ancien de l’OL n’était pas attaqué et avait le temps d’armer sa frappe qui faisait mouche, grâce à la déviation de Yanga-Mbiwa (0-1, 38e). Après une entame timide, les Lillois se sont bien repris et menaient à la pause sur le plus petit des écarts. Lyon se devait de réagir vite en seconde période sous peine de voir une mauvaise surprise. Rafael inquiétait Enyeama avec cette tête lobée (50e) et Depay frappait fort au-dessus du but (53e). Valbuena trouvait lui les gants du gardien lillois (56e) alors que Tolisso ne pouvait reprendre ce centre de Rafael (57e).

Genesio procédait à des changements afin de rectifier la situation. Les entrées de Darder et Cornet faisaient du bien (67e). L’ancien Messin notamment faisait la différence côté droit sur son premier ballon et alertait Valbuena qui ratait l’immanquable. Seul à huit mètres face au but vide, il frappait trop fort et le cuir terminait sur la barre (71e). Lyon s’exposait aux contres. Sur l’un d’eux, le même Valbuena accrochait Corchia et concédait un penalty. Benzia se chargeait de transformer la sentence et doublait la mise (0-2, 80e). La fin de match devenait un peu folle. Lacazette obtenait et marquait un penalty (1-2, 86e). Quelques instants après, l’attaquant lyonnais héritait d’un super ballon de Ghezzal mais il croisait trop son tir et laissait échapper cette balle d’égalisation (88e). L’OL s’est fait surprendre à domicile et réalise une très mauvaise opération puisqu’il voit le podium s’éloigner avant les matches de demain.

L’homme du match : Benzia (7,5) : avec un doublé l’Algérien formé à l’OL a réalisé un très grand match face à son ancien public. Il rentre très bien dans la partie avec quelques belles incursions dangereuses et de belles interventions défensives. À la 25e il récupère le ballon entre Morel et Mapou et s’en va offrir un caviar que Bauthéac rate complètement. Il ouvre le score sur une frappe assez anodine contrée par Mapou (38e) qui concrétise son excellent début de match. On l’a beaucoup moins vu lors du second acte, mais il a été précieux dans le bloc défensif lillois et a bien tiré son pénalty.

Lopes (4,5) : il a vécu un début de match très ennuyeux où il n’a absolument rien eu à faire. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir le portier s’employer. S’il voit Bauthéac raté le cadre à deux reprises (28e, 31e), il est pris à contre-pied sur le tir de Benzia (38e). Il se rattrape bien après sa sortie manquée dans les pieds de De Préville (60e) et ne peut rien sur le penalty tiré par Benzia (80e).

Rafael (6) : le Brésilien a réalisé un début de match correct où il ne laissait aucun espace à Bauthéac. Il s’est même permis quelques montées qui n’ont toutefois pas eu d’incidence sur le jeu. Après la demi-heure de jeu, ça a été plus compliqué pour lui où il a connu des problèmes de placement, il a perdu des ballons et a été pris de vitesse. Sa seconde période est de meilleure facture avec de bonnes montées. Il envoie aussi une tête lobée sous la barre qui a inquiété Enyeama (50e).

Mammana (5,5) : il a parfois évolué assez haut sur le terrain ce qui lui a permis de trouver ses partenaires offensifs assez facilement. Auteur d’un très bon tacle devant Sankharé (35e), il a donné pas mal d’assurance à la ligne arrière en ne se jetant jamais alors que les contres étaient nombreux (75e). En revanche, ses relances n’ont pas toujours été au rendez-vous où on l’a vu perdre des ballons chauds.

Yanga-Mbiwa (4) : après un début de rencontre plutôt réussi où il s’est contenté de remporter ses duels aériens et de stopper tranquillement les attaques lilloises, il a connu des difficultés, comme l’ensemble de ses partenaires. Sa mésentente avec Morel aurait pu coûter cher (28e), et il ne sort pas sur Benzia qui a le temps de frapper au but (38e). Il a mal apprécié certaines trajectoires.

Morel (5,5) : des montées tranchantes et de bons centres (13e) qui ont donné le ton à sa rencontre. Il a plutôt bien combiné avec Depay sur l’ensemble. Défensivement, il a réussi à dégager son camp à plusieurs reprises sur ces phases arrêtées. En seconde période aussi, il plutôt donné satisfaction. Point noir, il se manque avec Yanga-Mbiwa, ce qui profite à Bauthéac même s’il ne cadre pas sa reprise (28e).

Tolisso (3,5) : le milieu lyonnais a manqué son match ce soir. Très discret dans un premier temps, il n’a pas eu beaucoup d’influence sur le jeu. L’international Espoirs a connu un déchet inhabituel et il a perdu la plupart de ses duels. Il n’a pas vraiment réussi à enrayer le jeu adverse et ne s’est pas projeté vers l’avant non plus. La seule fois où il s’est aventuré dans la surface lilloise, il n’a pas cru au centre de Rafael alors qu’il y avait une réelle occasion de but (57e).

Gonalons (4) : le capitaine des Gones n’a pas très bien tenu son rôle de joueur qui doit équilibrer le collectif. Après un début de rencontre séduisant où on l’a vu claquer quelques passes qui ont cassé les lignes (4e), il s’est perdu. Il a perdu pas mal de ballons notamment (26e, 35e). Globalement, il est apparu emprunté sur la pelouse. Lui non-plus n’a pas trouvé la clé pour empêcher les contres lillois. Remplacé par Ghezzal (83e) qui a offert une belle balle de but à Lacazette (88e).

Valbuena (4,5) : un joli coup-franc sous la barre (9e), un autre qui flirte avec le cadre (14e), des accélérations qui donné un peu de vitesse au jeu mais c’était trop peu ce soir pour faire la différence. Pourtant difficile de lui reprocher de ne pas avoir tenté car il a multiplié les centres. Averti pour un gros tacle sur Béria (59e), il rate une occasion incroyable où seul face au but vidé de son gardien, il frappe sur la barre (71e). Le tournant du match, d’autant qu’il commet une faute dans sa surface sur Corchia qui offre le penalty pour Lille (80e). Une fin de match vraiment malheureuse.

Fekir (4) : les semaines se suivent et se ressemblent. Par moment, on a la sensation qu’il retrouve son coup de rein comme sur cette opportunité qu’il se crée tout seul en partant du milieu de terrain mais où il échoue face à Enyeama (27e). Mais c’est tout. Hormis quelques passes bien senties, il a traversé la rencontre sans éclat. Remplacé par Darder (67e) qui a de suite pris les choses en main en alertant ses attaquants.

Memphis (5) : pour sa première titularisation depuis mai 2016, le Hollandais a affiché un visage séduisant mais trop intermittent. Il rentre bien dans son match avec des provocations balle au pied qui ont amené le danger et deux coups-francs pour Valbuena (9e, 14e). Il a ensuite disparu pour réapparaître en début de seconde période avec notamment cette grosse frappe qui passe juste au-dessus (53e). Remplacé par Cornet (67e) qui a offert une entrée intéressante. C’est lui qui centre pour Valbuena (71e) et il inquiète Enyeama sur cette frappe soudaine (78e).

Lacazette (5,5) : match compliqué pour le meilleur buteur lyonnais. Jamais servi dans les bonnes conditions, il a passé la première heure du match à courir après le cuir. Il a en revanche mobilisé des défenseurs et libéré des espaces pour ses partenaires. Dans le dernier quart d’heure, quand son équipe a poussé, il a réduit la marque sur penalty (86e) qu’il avait lui-même obtenu mais il croise trop sa frappe sur cette offrande de Ghezzal (88e). Il avait l’égalisation au bout du pied.

Enyeama (6) : avec 26 buts encaissés (11e meilleure défense championnat) cette saison avant ce match, on ne peut pas dire que le gardien nigérian ne soit dans la meilleure forme de sa vie. Pourtant, il se révèle propre et rassurant dans ses interventions (comme face à Fekir 27e). Très présent dans les airs pour apaiser sa défense. Il est sauvé par sa barre à deux reprises face à Valbuena : sur un coup-franc (9e) d’abord même s’il paraissait être sur la trajectoire et sur une frappe à bout portant (71e) où là, il était complètement battu. Sur le penalty il plonge avant que Lacazette ne frappe. Un bon match dans l’ensemble.

Corchia (7) : 22 titularisations en autant de journées de championnat, l’ancien Sochalien est un véritable pilier de son équipe cette saison. Même si quelques crochets de Depay lui ont fait un peu de mal en début de match, il aura repris le dessus au fil de la rencontre avec quelques montées bien senties. Il provoque un pénalty sur sa première montée en seconde mi-temps. Une très belle prestation.

Basa (6) : à 35 ans, le défenseur monténégrin a fait parler son expérience dans son rôle de libéro au milieu de Soumaoro et Béria. À cette position sa lenteur se voit beaucoup moins. Le pied au bon endroit au bon moment, la relance juste, le décalage qu’il faut ; c’est beau de le voir jouer relâché de la sorte. Au moment où il sort pour cause de vertiges (47e) on se dit que la tâche risque de se compliquer pour les siens. Remplacé donc par Sunzu (5,5) qui a fait le job même si sa technique n’est pas aussi rassurante que celle de Basa.

Soumaoro (6,5) : pur produit de la formation lilloise, il réalise un très beau début de match avec notamment un tacle énorme sur Depay (22e) alors que le nouveau joueur de Lyon déboulait à pleine puissance dans la surface. Sa puissance physique est impressionnante quand elle est aussi compilée à une bonne lecture du jeu et une grande propreté dans ses gestes défensifs. Son tacle raté qui provoque le penalty ternit une copie pourtant bien propre.

Béria (6) : le capitaine lillois qui joue actuellement sa dixième saison sous les mêmes couleurs aura livré une nouvelle jolie prestation cet après-midi. Il aura réalisé quelques précieuses interceptions (en taclant à la 10e dans la surface) et de jolies sorties de balles. Dans cette défense à 5, son rôle de défenseur central gauche semble être taillé sur mesure pour lui. Quelques oublis, comme avec Lacazette qui passe dans son dos (86e) mais rate l’égalisation.

Palmieri (5,5) : au cœur des polémiques dans l’affaire Balotelli, l’ancien Bastiais n’a pas semblé perturber tant que ça, en offrant une prestation correcte. Avant l’entrée de Cornet (67e), les Lyonnais n’attaquaient presque jamais de son côté, mais il faisait le job. Mais le Lillois lui a ensuite fait très mal. Il a peu apporté offensivement, mais a été propre dans les relances.

Amadou (6,5) : l’ancien Nancéien à une nouvelle fois fait un vrai bon match. Toujours bien placé, il remporte la quasi-totalité de ses duels. Avec Sankharé il aura opéré un pressing très haut qui a énormément gêné les milieux lyonnais provoquant de nombreuses situations de contre pour Lille. Remplacé par Bissouma (87e).

Sankharé (4,5) : alors qu’il réalisait peut-être aujourd’hui son dernier match sous le maillot de Lille, il aura réalisé un match contrasté : gros travail défensif et trop brouillon avec le ballon. Il prend un carton jaune à la 16e pour avoir lourdement marché sur le pied de Valbuena. S’il a parfois pris beaucoup de risques inutiles à la relance, il a été très efficace dans son pressing haut.

Bauthéac (4) : préféré à Bissouma, l’ancien Stéphanois a mis beaucoup de générosité dans son jeu, mais il a gaspillé trop de cartouches pour son équipe. Que ce soit son énorme raté (25e) ou sa passe mal sentie (34e) il aura gâché le très bon travail de ses coéquipiers. En deuxième mi-temps il continue sur sa lancée : il court de partout, mais rate tout. Heureusement pour lui que Lille remporte finalement le match. Remplacé par Terrier (76e) qui a bien jailli lors des contres.

De Préville (5,5) : l’ancien Rémois est sûrement l’élément offensif le plus en forme cette saison dans le nord. Mais le dispositif mis en place par son entraîneur aujourd’hui l’a un peu sacrifié. Seul en pointe, il se sera souvent battu pour rien, le rôle de pivot ne faisant pas partie de son portefeuille de qualités footballistiques. Ses courses et ses remises ont néanmoins eu leur importance.