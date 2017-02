Le PSG devait sans doute être encore sur son petit nuage. Pour sa première sortie depuis sa retentissante victoire face au Barça mardi dernier en Ligue des Champions, le club parisien recevait Toulouse, dans un Parc de Princes toujours sous le charme de ses champions. Il s’agissait aussi de redescendre sur terre car il y avait une rencontre importante à remporter pour profiter du nul de Monaco à Bastia et revenir à un point du leader. Emery optait pour un 4-3-3 avec notamment les titularisations d’Aurier et de Maxwell. Nkunku était préféré à Verratti ou Matuidi au milieu et Lucas était aligné à la place de Di Maria. Toulouse présentait lui un 4-2-3-1 avec le quatuor Jean, Trejo et Braithwaite en soutien de Delort.

La rencontre démarrait timidement. Aucune des deux équipes ne souhaitait s’engager totalement et un round d’observation débutait durant les dix premières minutes. C’est à ce moment-là que le PSG décidait de mettre le pied sur le ballon et d’accélérer le rythme. Un premier échange entre Rabiot et Lucas accouchait d’une belle frappe du Brésilien (14e). Il s’illustrait à nouveau en remisant parfaitement pour Cavani sur une superbe ouverture de Kimpembe mais la grosse frappe de l’Uruguayen frôlait la lucarne (16e). Toulouse réagissait avec ce tir lointain et limpide de Trejo (18e). Paris dominait mais peinait tout de même à trouver des espaces dans la défense toulousaine.

Lucas tentait de montrer l’exemple par sa vitesse et son centre vicieux pour Cavani (40e) mais cela ne suffisait toujours pas. Certes, le PSG aurait du bénéficier de deux penaltys pour des mains d’Amian (23e) et de Jullien (38e) seulement le TFC jouait aussi intelligemment quelques contres comme cette passe en profondeur de Delort pour Jean, devancé par la sortie de Trapp (41e). À la pause, le score était vierge de but ce qui reflétait cette première mi-temps dominée par Paris mais cela était insuffisant pour déstabiliser les Violets. Sentant que son équipe avait besoin de changement, Unai Emery sortait le jeune Nkunku pour Verratti et tout d’un coup, le jeu parisien s’est aéré.

Sous l’impulsion du milieu italien, Paris se procurait déjà quelques situations. Après un échange entre Motta et Maxwell, Cavani trouvait les bras de Lafont sur cette frappe trop molle (50e). Alerté dans la surface par Verratti, l’Uruguayen voyait le portier toulousain repousser son centre alors il tirait en angle fermé... sur le poteau (52e). C’est ensuite Draxler qui mettait le gardien adverse à contribution (55e). Le coup-franc de Cavani passait lui d’un rien au-dessus de la barre (64e). Le but semblait être tout trouvé sur ce corner repris de la tête par Marquinhos sauf que Kimpembe ne parvenait pas à se dégager de la trajectoire et repoussait le ballon sur la ligne de but du Téf’ (68e). Le PSG avait manqué l’opportunité de marquer et malgré une grosse présence devant la surface adverse en fin de rencontre ou ce contact de Yago sur Pastore (90e+6), le score ne bougeait pas. Paris rate une énorme occasion de revenir à un point de Monaco.

L’homme du match : Rabiot (7,5) : sa qualité technique était au rendez-vous ce soir. On l’a immédiatement senti dans le coup par ses courses vers l’avant et ses échanges rapides comme ce formidable une-deux avec Lucas (14e). Il a un peu baissé le pied en fin de première période mais le joueur de 21 ans s’est de nouveau distingué en seconde période où il a constamment cherché les intervalles et les petits espaces. Il a semblé très à l’aise ce soir comme cette accélération pleine axe (67e).

Trapp (5,5) : il a vécu un match très tranquille dans son but. Précis à la relance, il a contribué au jeu de son équipe qui repartait de derrière. Il réalise une belle sotie au-delà de sa surface devant Jean qui partait seul au but (41e). En seconde période, c’est à se demander s’il a touché un ballon tellement Toulouse était replié.

Aurier (4) : l’Ivoirien a vécu une soirée compliquée. En un mot, il a été fébrile. Pas très à l’aise techniquement à l’image de ce contrôle raté qui a offert un moment de panique dans sa surface (29e), il n’a pas eu un bon rendement offensif car il a manqué de nombreux centres. Il a même loupé une touche (19e) et a perdu la plupart de ses duels alors que c’est habituellement l’une de ses forces.

Marquinhos (6) : devenu taulier de la défense en l’absence de son capitaine Thiago Silva, l’ancien joueur de la Roma a rassuré son monde. Auteur de quelques interventions précieuses dans sa surface lors des quelques contres toulousains, il a aussi été bon dans le jeu aérien malgré la présence du très physique Delort. Sa tête repoussée par Kimpembe sur la ligne de but toulousaine aurait dû aller au fond (68e). Ses passes ont donné satisfaction avec des relances propres pour son milieu.

Kimpembe (6) : l’un des héros du match contre le Barça a eu plus de mal ce soir. Comme quoi il n’est pas toujours facile de confirmer. Averti pour une charge sur Jean (17e), il a manqué quelques passes et a semblé moins concerné en début de rencontre. Derrière, il a su se reconcentrer et a convaincu comme lors de ce retour dans les pieds de Braithwaite alors qu’il avait tout de même été enrhumé par Delort (25e). Son jeu long a parfois été un régal (16e) et il est même venu apporter son soutien devant. Le joueur formé au club s’est montré si efficace qu’il a même sauvé Toulouse en contrant malencontreusement la tête de Marquinhos (68e).

Maxwell (4,5) : lui aussi n’a pas été brillant dans son couloir. Très discret, il n’a pas eu beaucoup l’occasion de venir apporter le surnombre, la faute à un manque d’espaces. Il manque aussi ce contrôle alors qu’il y avait une excellente situation dans la surface adverse (45e). Défensivement, il n’a pas eu trop de mal à défendre sur Jean même si la vitesse de ce dernier est impressionnante. En seconde période, il s’est un peu plus montré mais a encore une fois péché dans le dernier geste.

Nkunku (4,5) : privilégié à Matuidi ou Verratti, le jeune Parisien a plutôt joué juste mais il n’a pas apporté grand-chose alors que son équipe contrôlait largement le cuir. Il n’a pas vraiment su amener le surnombre et a semblé globalement trop léger. Remplacé par Verratti (7) à la pause (46e) qui a immédiatement pris les choses en main. Le ballon passait constamment par ses pieds. Il parvient à trouver notamment Cavani oublié dans la surface (53e). Son entrée en jeu a complètement transformé le visage de son équipe mais l’entrée de Somalia a limité son influence.

Thiago Motta (5,5) : il a débuté la rencontre timidement avec quelques passes ratées, ce qui est assez inhabituel pour lui. Battu aussi dans quelques duels, il a mis du temps à enclencher le jeu de son équipe. Avec la rentrée de Verratti, on l’a vu moins timide avec des courses vers l’avant mais il connaissait toujours un déchet technique. Son ouverture vers Lucas doit être mieux réalisée (57e).

Lucas (6) : il bénéficiait de la mise au repos de Di Maria pour retrouver une place de titulaire. Le véloce brésilien a plutôt été bon. Ses courses et ses accélérations ont été le principal danger pour le TFC. Même sa qualité technique est à mettre en avant. Son échange en une-deux avec Rabiot est tout simplement magnifique (14e) tout comme sa remise pour Cavani (16e). En seconde période aussi, il a fait mal mais n’a pas su être décisif. Remplacé par Ben Arfa (78e) qui n’a pas su faire la différence.

Cavani (5) : dur soirée pour lui. Dans une rencontre où la défense très resserrée des Toulousains l’attendait de pied ferme, il a tout de même réussi à se mettre en évidence. Sevré de ballons, l’attaquant a tout de même pu se mettre en situation de frappe mais il n’a jamais réussi à attraper le cadre sur cette remise de Lucas (16e), sur sa frappe sur le poteau (52e) et son coup-franc (64e). Une fois Lafont est intervenu le tir de l’Uruguayen était trop mou (50e).

Draxler (4) : un match globalement raté de la part de l’international allemand. Certes, il a essayé de se distinguer et d’apporter ses qualités devant c’est rarement passé. Il n’a pas vraiment réussi à écarter le très solide bloc toulousain ce qui l’a empêché de combiné avec Maxwell. Il a connu trop de déchet malgré une volonté de bien faire. Remplacé par Pastore (71e) qui a fait lever le Parc en mettant des petits ponts à qui voulait l’entendre. Il aurait même peut-être pu obtenir un penalty sur ce dernier drible (90e+6).

Lafont (7) : le gardien toulousain n’a pas vraiment eu grand-chose à faire en première mi-temps, il a toutefois fait un bel arrêt sur une frappe de Lucas (14e). Il s’impose devant Cavani (50e, 52e) et Draxler (55e).

Amian (6) : le latéral droit a plutôt bien détendu face à Draxler, il a bien bloqué son couloir, sans se signaler offensivement, il prend un carton jaune pour un excès d’engagement (38e). Il a un peu plus subi en fin de match.

Diop (6,5) : il a fait ce qu’il a pu. Le rugueux défenseur a contré un centre dangereux d’Adrien Rabiot (11e). Il effectue un bon retour sur Cavani (66e). Le joueur de 20 ans a fait preuve de maturité.

Jullien (6) : le défenseur a livré la même partie que son coéquipier en défense centrale. Dur sur les Parisiens, il fait un bon retour sur Aurier (20e). Il a failli tromper son propre gardien sur un dégagement raté (83e).

Moubandjé (7) : le latéral gauche a souffert, notamment en début de match, où Lucas lui a posé beaucoup de problèmes. Au fur et à mesure de la rencontre, il a semblé prendre le dessus sur ses vis-à-vis. Match solide.

Pi (4) : il fait un bon retour sur Verratti (47e), à part ça... compliqué de l’incriminer ou de l’encenser, puisque les Toulousains n’ont pas du tout touché le ballon comme en témoigne la possession de balle. Remplacé par Somalia (56e), qui avait pour consigne de bloquer Marco Verratti et il l’a plutôt bien fait.

Blin (6) : il a pressé très haut lors de la première mi-temps, il a du coup gratté pas mal de ballons dans les pieds des hommes d’Unai Emery (15e, 27e). Remplacé par Yago (60e) qui prend un jaune pour une faute sur Verratti.

Jean (5,5) : Corentin Jean a été l’un des plus remuants côté Toulousain. Il obtient une faute après une bonne sortie de balle (17e), et est bien revenu défendre durant le match.

Trejo (6,5) : le milieu offensif a commencé par un festival au milieu des Parisiens, mais n’arrive pas à frapper (12e). Quelques minutes plus tard, il arme une grosse frappe qui est contrée (18e). Sa frappe suivante est trop molle et n’inquiète pas Kevin Trapp (29e). Il a énormément défendu et s’est éteint au fil du match.

Braithwaite (4,5) : le Danois a été le moins en vue des trois attaquants toulousains. Il n’a pas vraiment apporté grand-chose lors du premier acte. Il est averti pour une obstruction sur Serge Aurier (49e). Invisible en deuxième mi-temps.

Delort (6) : il s’est beaucoup dépensé, il commence son match par une grosse faute sur Motta (2e). Il fait une superbe accélération où il aurait du frapper au lieu de la remettre à Braithwaite (24e), les trois offensifs de devant ont été inexistant en seconde période et n’ont fait que défendre.