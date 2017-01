Comment se prononce son nom ?

Il l’a fait savoir, Memphis Depay souhaite qu’on l’appelle Memphis. Une histoire triste il faut le reconnaître, puisque l’attaquant néerlandais aujourd’hui âgé de 22 ans a en effet été abandonné tout petit par son père, et ne souhaite plus que l’on fasse référence à ce lien de parenté. Pour autant, les commentateurs continuent de l’appeler par son nom, avec toujours un petit doute quant à la prononciation adéquate. « Dipè » ? « Dipaille » ? « Dépaille » ? Eh bien c’est pour la troisième possibilité qu’il faut opter, comme il l’affirme lui-même dans le clip de rap en bas de cet article.

Une enfance difficile

Natif de Moordrecht, ville où il a vu le jour un 13 février 1994, celui qui sera sous peu joueur de l’Olympique Lyonnais n’a pas eu une enfance des plus roses. Comme dit plus haut, s’il ne veut pas qu’on l’appelle par son nom, c’est que son père, ghanéen, a mis les voiles alors qu’il avait à peine 4 ans. Sa mère, hollandaise pour sa part, a donc dû s’occuper seule du bambin. Écorché vif et marqué à jamais par cet épisode, c’est dans le football qu’il trouvera refuge.

De nombreux tatouages

Marqué par son histoire, Memphis Depay exorcise ses vieux démons en écrivant sa vie sur son propre corps. Ainsi, le premier tatouage qu’il a réalisé est un hommage à son grand-père maternel, décédé alors que Memphis avait à peine 15 ans. Toujours sur le bras gauche, un imposant Memphis est placardisé. Sur ce même bras, décidément bien fourni, se trouve une phrase que l’on traduira comme « Sans amis, la vie ne vaut pas le coup d’être vécu » . Côté droit se trouvent par exemple le génie d’Aladdin ou bien encore un Sphinx. Sur son torse est ensuite écrit Dream Chaser. Ce qui peut se traduire comme « Celui qui poursuit ses rêves ». Il est au final tatoué de la tête au pied ou presque.

Buteur précoce pour les Pays-Bas

Revenons-en maintenant à l’essentiel, à savoir le terrain. Avec 27 sélections au compteur, l’attaquant fait son trou en équipe des Pays-Bas. Il faut dire qu’il a frappé fort d’entrée de jeu, en devenant le plus jeune buteur de l’histoire de la sélection batave en Coupe du Monde. C’était en 2014, au Brésil, lors d’un match remporté par les Oranje face à l’Australie (3-2). Il avait alors 20 ans, et celui qui s’envolera un an plus tard pour Old Trafford effaçait des tablettes un certain Zenden, dont le record datait de 1998.

Il s’est essayé au rap !

Memphis Depay n’est pas qu’un simple amateur de ballon rond. Non, comme beaucoup de ses collègues footballeurs, le jeune homme a aussi un petit côté mélomane et a un faible pour le rap. Seulement, là où la plupart des footeux se contentent d’écouter de la musique ou de faire acte de présence dans des clips, lui a pris le micro en main et a tenté quelques sons pour voir son potentiel. À vous de juger de son flow !