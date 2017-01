Les supporters de l’Olympique Lyonnais en avaient l’eau à la bouche. Après des années à se contenter d’un recrutement moins clinquant, les fans du club rhodanien se prenaient à rêver lorsqu’ils voyaient la direction lyonnaise jeter son dévolu sur Memphis Depay cet hiver. Les Gones ont multiplié les offres auprès de Manchester United afin de convaincre le club anglais de lâcher son attaquant de 22 ans. Un acharnement de tous les instants qui a fini par porter ses fruits puisque, et c’est maintenant officiel, l’international Oranje (27 matches, 5 buts) rejoint la capitale des Gaules.

« Officiel : Memphis Depay a signé avec l’OL ! #YourTalentOurProfession #Memphis #Depay #Lyon », annonce SEG, l’agence qui gère les intérêts du joueur, sur son compte Twitter. Les Gones ont annoncé qu’il serait présenté à 14h45 à l’auditorium du Groupama OL Training Center de Décines, en compagnie du président Jean-Michel Aulas et de l’entraîneur Bruno Genesio. L’intéressé, lui, a déjà publié ses premiers tweets comme nouveau joueur lyonnais.

Depay signe à l’OL

Une arrivée qui va évidemment faire le bonheur de l’entraîneur Bruno Genesio, lequel avait manifesté le désir d’enrôler le natif de Moordrecht : « Memphis Depay, c’est un joueur sur lequel j’ai fixé une priorité. (...) Il est en n° 1 sur notre liste de 5, contrairement à ce que j’ai entendu. Je suis fan du joueur. C’est un joueur percutant, puissant, capable de marquer, de faire marquer, qui tire bien les coups de pied arrêtés. C’est un joueur de côté, c’est là où on a besoin. C’est un jeune joueur mais qui a déjà une expérience internationale intéressante et, selon moi, il a encore une marge de manœuvre très importante », lançait-il le 13 janvier dernier en conférence de presse au Groupama OL Training Center.

C’est donc acté, Memphis Depay pose ses valises entre Rhône et Saône. Il remplacera numériquement Rachid Ghezzal, parti à la Coupe d’Afrique des Nations et en fin de contrat au mois de juin. Le Néerlandais a donc une place toute trouvée dans l’effectif lyonnais, et va pouvoir reprendre le fil d’une carrière freinée par son séjour malheureux à Old Trafford. Car il faut le rappeler, Depay a déjà atteint un niveau sensationnel sous les couleurs du PSV Eindhoven, au cours d’une saison 2014-2015 conclue par 22 buts et 6 passes décisives en 30 matches d’Eredivisie disputés. Une prouesse qui lui avait valu d’être recruté par MU pour 34 M€.