« Plus d’argent que prévu pour Draxler ! » Voilà le titre de l’article publié hier soir par Wolfsburger Allgemeine Zeitung, sérieux journal régional. En effet, pour le média allemand, le tarif est plus élevé que les premiers prix parus dans la presse, à savoir 36 M€ + 6 M€ de bonus. Le transfert s’élèverait ainsi à 41 M€ + 5 M€ de bonus.

Les bonus seraient liés au nombre d’apparitions du joueur avec le Paris Saint-Germain, mais aussi aux titres remportés avec son futur club. Le contrat sera bel et bien de 4 ans et demi (soit jusqu’en 2021), et le transfert devrait être annoncé officiellement aujourd’hui, toujours selon le Wolfsburger Allgemeine Zeitung, qui précise également que le grand artisan du dossier était bien Patrick Kluivert, directeur du football au PSG.

Un dernier match convaincant

Le départ annoncé de Draxler n’émeut pas vraiment le quotidien, qui revient sur les déclarations fracassantes de Draxler en début de saison, lorsqu’il a réclamé son transfert. « Son meilleur match, il l’a fait mardi dernier, lors de la victoire 2-1 contre Mönchengladbach avec sa passe décisive pour le but de Mario Gomez. Depuis hier, ce qui n’était pas une surprise est devenu encore plus clair : il s’agissait de son spectacle d’adieu », peut-on ainsi lire.

« C’était la pire demi-saison de ma vie. Après le match contre le Bayern (pour lequel il n’avait pas été retenu, ndlr), j’ai pensé que je ne jouerai plus jusqu’à la trêve hivernale. Mais j’ai essayé de tout donner jusqu’au bout à l’entraînement. Je le devais à mes coéquipiers », a déclaré le joueur après le match contre Mönchengladbach. Le voilà soulagé de quitter Wolfsbourg et de démarrer une nouvelle aventure au PSG.