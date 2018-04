Personne n’a occulté cette terrible une du quotidien espagnol Marca du 3 novembre 2017. On y découvre les stigmates d’une cheville droite meurtrie par une dizaine d’opérations. Cette cheville, appartient à Santi Cazorla milieu de terrain d’Arsenal. Sa dernière apparition avec les Gunners remonte à octobre 2016 face à Ludogorets en Ligue des champions. Depuis ? L’international espagnol a vécu un véritable calvaire. Tout a démarré en septembre 2013 avec la sélection ibérique où Cazorla se blesse à la cheville face au Chili en amical. Une blessure mal soignée qui va contraindre l’intéressé à jouer sous infiltration plusieurs mois.

Deux ans plus tard, en novembre précisément, le joueur espagnol se blesse au genou gauche en Premier League et se fait opérer. Le natif de Lugo de Llanera manquera cinq mois de compétition. Mais alors qu’il entrevoit le bout du tunnel, le principal protagoniste souffre toujours de la cheville droite. « Quand j’étais chaud, ça allait. Mais après les mi-temps, dès que je m’étais refroidi, j’en avais les larmes aux yeux, » confie à Marca Cazorla. Nouveau passage par la case opération en décembre 2016 cette fois du tendon plantaire de la cheville droite deux mois après avoir rechuté à Ludogorets. Arsenal prévoit alors trois mois d’absence, mais Santi Cazorla va devoir affronter de nouveaux écueils.

Arsenal prêt à offrir un nouveau contrat à Cazorla

Sa blessure cicatrise mal et une infection est décelée. Au total, le milieu des Gunners a subi dix opérations. En Angleterre, le diagnostic des médecins demeure sans appel : il ne pourra plus jouer au football. « Ils m’ont dit que si j’arrivais à remarcher un jour avec mon fils dans mon jardin, je devais déjà m’estimer heureux, » relate Cazorla. Face à ce nouveau coup de massue, l’ancien joueur de Malaga décide de consulter en Espagne le docteur Mikel Sanchez. « Il a vu que j’avais une énorme infection, qui m’avait endommagé un os du talon et mangé le tendon d’Achille. Il me manquait huit centimètres de tissu, » révèle celui qui sera libre en juin prochain. L’amputation est ainsi évitée, et Santi Cazorla poursuit en ce moment sa rééducation à Salamanque.

Présent en conférence de presse ce jeudi, son entraîneur Arsène Wenger, a évoqué pour la première fois l’état de santé du joueur. « J’ai des nouvelles. Il nous manque beaucoup. Je n’en ai jamais parlé jusqu’ici car ce n’était pas le sujet du jour. Il nous manque beaucoup sur le terrain. C’est un joueur de football extraordinaire, c’est très triste ce qui lui est arrivé, c’est triste aussi pour Arsenal. Je ne l’ai pas vu depuis la finale de la Carabao Cup parce qu’il est retourné en Espagne pour sa rééducation. Des nouvelles que j’ai, il va très bien, alors j’espère qu’il reviendra avant la fin de la saison. Peut-il jouer à nouveau en Premier League ? Je ne sais pas, je dois voir comment il réagit à sa blessure, » a ainsi commenté avec beaucoup de pudeur le technicien français. Ce dernier envisagerait même d’offrir un nouveau contrat à Santi Cazorla. Une nouvelle qui devrait ravir l’intéressé qui poursuit son combat pour endosser à nouveau la tunique des Gunners...