« Nous avons dit que nous ne voulons pas vendre nos meilleurs joueurs mais Dimitri Payet ne veut plus jouer pour nous. Nous n’allons pas le vendre. J’ai parlé au président et ce n’est pas un problème d’argent. Nous lui avons donné un contrat longue durée parce que nous voulons qu’il reste ». L’annonce a fait l’effet d’une petite bombe sur le marché des transferts. Sur les coups de 11h30 heure française, Slaven Bilic affirmait publiquement que Dimitri Payet ne voulait plus porter le maillot de West Ham. Le manager du club londonien n’a d’ailleurs pu masquer son agacement au moment de faire son annonce, en colère face à son joueur.

Porté aux nues par les supporters des Hammers suite à sa saison dernière éblouissante (9 buts et 12 passes décisives en 30 rencontres de Premier League disputées), le meneur de jeu avait même eu droit à une chanson à sa gloire de la part des fans (Nous avons Payet, Dimitri Payet, je ne crois pas que vous comprenez, c’est l’homme de Super Slaven. Il est meilleur que Zidane, nous avons Dimitri Payet), celle-ci est aujourd’hui détournée outre-Manche : « Vous avez Payet, vous avez Payet, je ne crois pas que vous comprenez. Il veut quitter West Ham, aussi vite que possible. Vous avez Dimitri Payet », reprennent ainsi certains Twittos, un brin moqueur à l’égard des fans de West Ham.

You’ve got payet

You’ve got payet

I just don’t think you understand

He wants to leave West Ham

As soon as he can

You’ve got dimitri payet https://t.co/xQ3qKGoUb2 — Matthew (@colvi1) 12 janvier 2017

Twitter se régale du cas Payet

Des supporters qui se font chambrer allègrement : « La meute de supporters qui aimaient Payet hier et qui vont l’insulter maintenant arrive dans 3, 2, 1... » s’amusent d’autres sur le célèbre réseau social, et de finir sur une bonne touche d’humour britannique : « Je ne dénigre pas le fait que Marseille soit un bon club. Mais regarde la tête des autres clubs... Bordel, c’est quoi le Stade Rennais ! ». Du côté des fans de l’Olympique de Marseille, candidat à la signature de l’ancien Stéphanois et Lillois, l’heure est à la joie et à la bonne humeur.

@Floheme13 @WestHamUtd @dimpayet17 I'm not denying Marseille are a good club, but look at the types of teams you play, wtf are stade rennais — Thomas Allen (@tomwhu13) 12 janvier 2017

« Comme il l’a dit au Vélodrome : C’est chez moi ici ! Rendez-le nous West Ham », prévient Arrowgance, quand le constat est en revanche plus mitigé dans le reste de la France, où certains se moquent clairement de l’international tricolore : « Donc Payet part encore au clash à 29 ans ? Quand on a pour seul palmarès une Coupe de la Réunion c’est assez culotté », plaisante Scipionista, avant que l’infernal Le Kouss n’enfonce le clou : « Payet tire la tronche, se met en grève, et menace son employeur. C’est un pur marseillais plus aucun doute ». Déception, colère, joie, mais surtout humour : le cas Payet fait passer la Twittosphère par toutes les émotions !