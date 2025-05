Chelsea a pris sa décision concernant l’avenir d’Enzo Maresca !

Alors que Chelsea est lancé dans une course effrénée à la Ligue des Champions avec Newcastle, Nottingham et Aston Villa, les Blues ont pris un sacré coup derrière la tête en s’inclinant contre leur concurrent direct à Newcastle ce dimanche (2-0). Si leurs chances de qualification en C1 en ont pris un coup, les hommes d’Enzo Maresca conservent leur avenir entre leurs mains, avec deux rencontres clés à venir contre Manchester United et Nottingham Forrest. Un Enzo Maresca qui, s’il est décrié à la tête de Chelsea, a reçu le soutien de sa direction.

En effet, selon le Telegraph, Todd Bohely et son équipe ont pris la décision de donner une année supplémentaire au technicien italien. D’autant que les Londoniens pourraient remporter un trophée cette année, eux qui disputeront la finale de Ligue Europa Conférence contre le Betis. Atteindre ces deux objectifs serait considéré comme une saison réussie pour Maresca, qui a été nommé pour un contrat de cinq ans l’été dernier avec l’intention de lui donner au moins deux saisons complètes avant toute sorte d’évaluation de performance.