Une victoire pour protéger sa cinquième place. Telle était la mission pour les Gunners cet après-midi contre Fulham (19e). Arsenal n’avait que cinq points de retard sur la quatrième place, occupée par Chelsea et potentiellement qualificative pour la Ligue des Champions. Après son lourd revers à Anfield (5-1), Unai Emery voulait profiter de la mauvaise forme des Cottagers depuis le début de la saison. Les hommes de Claudio Ranieri n’avaient remporté que trois matches cette saison, dont un lors de la dernière journée contre Huddersfield (1-0). Pour ce rendez-vous, le technicien des Gunners alignait trois Français dans son 3-4-3, avec Koscielny en défense centrale, Guendouzi au milieu de terrain et Lacazette aux côtés d’Aubameyang et Iwobi devant. En face, Ranieri alignait le même système avec Schürrle à droite de l’attaque, Sessgnon sur la gauche et Mitrovic en pointe. À noter que Seri était sur le banc, tout comme Kamara, qui s’était fait remarquer en manquant un penalty qu’il ne devait pas tirer, provoquant la fureur de son entraîneur.

Dès le début de match, les Gunners s’offraient une première occasion, mais Aubameyang manquait le cadre sur un centre d’Iwobi (2e). Fort d’un gros pressing, Arsenal mettait la pression sur Fulham, mais Mitrovic filait dans le dos des défenseurs. Heureusement pour les Gunners, Leno sortait et devançait le Serbe (5e). Petit à petit, les Cottagers commençaient à attaquer et Sessegnon s’offrait la plus grosse occasion du début de match, mais sa tentative fuyait le cadre de Leno (15e). Le jeune crack anglais se montrait et s’offrait une nouvelle occasion. Après un centre enroulé de Schürrle, Sessegnon manquait son geste, alors en bonne position pour ouvrir le score (23e). Une occasion finalement fatale aux Cottagers puisque dans la foulée, Iwobi alertait Xhaka, seul dans la surface. Le Suisse avait alors tout son temps pour contrôler et tromper Rico (1-0, 25e). Schürrle tentait ensuite d’égaliser d’une frappe lointaine, sans réussite (30e), avant que Mitrovic n’alerte Leno sur sa ligne (33e). Arsenal passait ensuite proche du break mais Xhaka ne concluait pas un centre en retrait de Kolasinac face au bon retour de Ream (34e).

Lacazette retrouve le chemin des filets

Arsenal accélérait et Aubameyang manquait sa tête après un très gros travail d’Iwobi dans le couloir gauche (40e). Dans la foulée, Rico sauvait les siens face à Lacazette, en difficulté dans cette première période car sevré de ballons. Finalement, les Gunners rentraient à la pause avec l’avantage au score (1-0). Au retour des vestiaires, Mustafi cédait sa place à Torreira (46e). Après une combinaison sur coup-franc, Mitrovic remettait en retrait et Sokratis passait proche de tromper Leno. Le Serbe était finalement sifflé en position en hors-jeu (51e). Et finalement, Arsenal doublait la mise après une superbe action. Iwobi, Aubameyang et Kolasinac s’amusaient dans le couloir gauche et le latéral gauche trouvait en retrait Lacazette qui concluait d’une frappe limpide du droit (2-0, 55e). L’ancien Lyonnais s’offrait une nouvelle occasion, mais Rico sauvait les siens de la jambe (57e). De son côté, Ranieri rentrait Fosu-Mensah à la place de Christie (58e), avant que Seri et Kamara ne rentrent à leur tour, remplaçant Schürrle et Cissé (61e). Dans tous les bons coups en seconde période, Lacazette passait proche de s’offrir un doublé, mais Seri intervenait. Malgré les protestations de ses coéquipiers, le numéro 9 des Gunners n’obtenait pas de penalty (65e).

Fulham passait proche de revenir au score, mais Mitrovic écrasait trop sa tête après un superbe centre de Seri (68e). Et dans la foulée, Seri lançait Sessegnon dans le couloir gauche. Le crack Anglais trouvait Kamara, seul face au but vide, qui concluait de l’intérieur du droit (2-1, 69e). L’ancien joueur d’Amiens apportait, et Fulham passait proche d’égaliser mais Leno devançait Mitrovic (72e). Face aux difficultés de son équipe, Emery sortait Lacazette pour faire entrer Ramsey (75e). Et le Gallois se montrait décisif. Alerté par Kolasinac, Aubameyang trouvait le poteau de Rico avant que Ramsey ne suive et trompe le portier espagnol (3-1, 79e). Le Gabonais s’offrait ensuite une nouvelle occasion mais Rico intervenait bien (81e). Ce n’était que partie remise puisqu’après un décalage de Sokratis, Aubameyang trompait Rico sur une frappe déviée par Ream (4-1, 83e). Iwobi cédait ensuite sa place à Saka (84e). Les Gunners se contentaient ensuite de faire tourner, et le match se terminait sur ce score de 4 buts à 1. Avec ce succès, les Gunners consolident leur 5e place et reviennent à deux points de Chelsea. De son côté, Fulham reste 19e.