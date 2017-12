Arsenal se déplaçait à Selhurst Park pour y affronter Crystal Palace. Les Gunners qui pointaient à quatre unités de la quatrième place avant la rencontre, devaient absolument l’emporter pour ne pas être distancés dans la course à la Ligue des champions. A cette occasion, Arsène Wenger devaitt se passer des services d’Olivier Giroud, d’Aaron Ramsey et Nacho Monreal. Le technicien français alignait un 3-4-3 avec Özil et Sanchez pour alimenter Lacazette. Le début de match se voulait haletant sans pour autant se matérialiser par des occasions franches pour les deux équipes. Les hommes de Roy Hodgson se créaient la première opportunité du match sur une frappe vicieuse de Cabaye qui filait juste à côté des buts gardés par Cech (15e). Arsenal produisait un jeu léché mais pêchait aux abords de la surface. Jack Wilshere tentait la frappe lointaine mais Speroni s’interposait (21e). Les Gunners allaient être récompensés de leurs bonnes intentions. Wilshere décalait Lacazette sur la droite, l’attaquant français tentait le centre mais sa tentative était contrée.

Le ballon lui revenant et le buteur tricolore enroulait bien son ballon, Speroni repoussait dans les pieds de Mustafi qui poussait le cuir au fond des filets (0-1, 25e). Les hommes d’Arsène Wenger pouvait dérouler leur jeu. Kolasinac sur la gauche décalait Alexis Sanchez dont la passe lumineuse trouvait Ozil dans la surface. L’international allemand butait sur Speroni qui sauvait les siens (30e). Totalement dépassé dans le jeu, Crystal Palace ne parvenait pas à reprendre le contrôle du match. Impliqué sur le premier but de son équipe, Alexandre Lacazette manquait de doubler la mise sur un service d’Ozil. L’ancien Lyonnais se débarrassait de ses adversaires directs avant de frapper à côté (35e). Largement au-dessus, Arsenal ratait une nouvelle fois le coche. Alexis Sanchez alertait Ozil à l’entrée de la surface qui perforait la défense de Palace mais appuyait trop sa passe devant Speroni. Décalé sur la droite, Lacazette voyait son centre renvoyé sur Xhaka dont la frappe était captée par le portier argentin de Crystal Palace (39e).

Alexis Sanchez assomme Crystal Palace

Au retour des vestiaires, on retrouvait Crystal Palace métamorphosé. Les hommes de Roy Hodgson remettaient rapidement les pendules à l’heure. Wilfried Zaha semait la zizanie côté gauche et centrait au point de penalty pour Townsend qui crucifiait Petr Cech d’une frappe imparable (1-1, 50e). Mais cette embellie sera de courte durée. Vexé par cette égalisation, Arsenal partait à l’assaut des buts gardés par Speroni. A la retombée d’un long ballon, Alexandre Lacazette dans la surface ne parvenait pas à se retourner et décalait Alexis Sanchez qui fusillait d’une lourde frappe le portier de Palace (1-2, 63e).

L’international chilien poursuivait son festival trois minutes plus tard. A la réception d’une longue ouverture de Jack Wilshere, l’ancien joueur du FC Barcelone contrôlait et ajustait tranquillement Speroni (1-3, 66e). Fort de ses deux buts d’avance, Arsenal gérait tranquillement les événements. Sur un long ballon, Bellerin côté droit effectuait une demi-volée bien repoussée par Speroni (81e). Les Gunners se font peur sur un centre distillé par Bakary Sako, Wilfried Zaha voyait sa reprise de la tête filer à côté (82e). Crystal Palace terminait bien la rencontre et sur un corner, James Tomkins réduisait le score de la tête (2-3, 89e). Grâce à cette victoire étriquée, les Gunners recollaient à un point de la quatrième place.

