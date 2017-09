« Nous n’entrerons pas dans ce jeu du marché complètement inflationniste. Hier, après des semaines d’offres et de conversations Liverpool nous fixe un prix pour un joueur qu’on voulait (Coutinho, ndlr). Un prix de 200 millions et nous avons décidé de ne pas conclure l’opération. » Ce matin, le Barça a tenté de justifier sa mauvaise campagne de recrutement et n’a pas hésité à rejeter la faute sur les autres. Ainsi, les Blaugrana ont fait savoir que Liverpool avait demandé un prix indécent pour le Brésilien.

Les propos d’Albert Soler, le directeur des sports professionnels du Barça, sont vite parvenus aux oreilles des dirigeants des Reds. D’après l’ensemble des médias anglais, qui s’en réfère à une source du club, les déclarations catalanes sont « absolument fausses de quelle que manière que ce soit. » Le Telegraph se charge alors de remettre les faits dans l’ordre. Le Barça a contacté les propriétaires anglais ce vendredi (le dernier jour du mercato en Espagne, ndlr) mais ils ont immédiatement été éconduits.

Liverpool ne souhaitait pas vendre Philippe Coutinho cet été et à aucun moment les Reds ont fixé un prix pour le Brésilien. Ainsi, après la conférence de presse de Barcelone ce midi, les dirigeants du club de la Mersey seraient très surpris par cette guerre des mots car ils auraient toujours été cohérents dans ce dossier et ce depuis la première approche des Culé. Le 20 juillet dernier, le Barça a réalisé une première offre de 80 M€ puis une seconde le 11 août de 100 M€. A chaque fois, Liverpool a refusé et le Barça l’a mal pris.