Manchester United peut souffler. Les Red Devils sont en passe de régler un dossier qui pourrissait leur été depuis plusieurs semaines. Ils ont enfin obtenu l’offre qu’ils attendaient tant pour Romelu Lukaku (26 ans). L’Inter Milan leur a soumis une proposition à hauteur de 78 M€ bonus inclus ce mercredi, annonce l’ensemble de la presse anglaise et italienne. Et les Mancuniens ont dit oui, mettant ainsi fin à un feuilleton plein de rebondissements.

En effet, si Antonio Conte et les Nerazzurri veulent le Diable Rouge depuis l’ouverture du mercato, la Juventus Turin s’était engouffrée dans la brèche proposant plusieurs échanges à leurs homologues anglais (Paulo Dybala puis un package Mario Mandzukic-Blaise Matuidi). Les Lombards ont finalement eu gain de cause en mettant le paquet pour convaincre MU.

Un accueil chaleureux

Le Belge, lui, s’est envolé mercredi soir pour Milan, aux côtés de son agent Federico Pastorello. Il a été accueilli à l’aéroport de Malpensa par une foule de journalistes et des centaines de supporters. Un accueil chaleureux pour celui qui doit désormais passer sa visite médicale et parapher son bail avec les pensionnaires de San Siro. Une arrivée qui implique des changements dans les deux clubs.

Les Milanais vont devoir régler le cas Mauro Icardi (26 ans), sur qui Conte ne compte absolument plus. Naples et la Juventus Turin surveillent ce dossier de près. De son côté, MU n’a plus que quelques heures pour trouver un remplaçant à son n° 9. La presse espagnole indique que l’attaquant de l’Athletic Bilbao Iñaki Williams (25 ans) figure en bonne position sur les tablettes mancuniennes.

