Giovani Lo Celso (23 ans) ne sera finalement resté qu’une seule saison au Betis. Auteur de 16 buts et 6 passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues, l’Argentin quitte le club andalou pour rejoindre Tottenham. « Nous sommes ravis d’annoncer que nous sommes parvenus à un accord sur la signature du prêt pour la saison de Giovani Lo Celso, du Real Betis Balompié, avec une option permettant de rendre le transfert permanent. Le milieu de terrain attaquant portera le maillot numéro 18 cette saison, » informe le communiqué des Spurs.

Le milieu de terrain a franchi un nouveau cap dans sa carrière et il ne doit pas regretter son choix d’avoir quitté le PSG un peu dans la précipitation. Si les Verdiblancos avaient attiré Giovani Lo Celso sous la forme d’un prêt payant (3 M€), ils n’ont pas tardé à lever l’option d’achat (22 M€), en avril dernier. Le joueur a lui trouvé le temps de jeu tant recherché et ses prestations ont tapé dans l’œil des plus grands clubs européens, comme le Real Madrid. Mais c’est bien Tottenham qui a raflé la mise.

Proche du dossier, la Cadena SER dévoilait récemment les contours de l’opération Giovani Lo Celso à Tottenham. Il s’agirait d’un prêt payant à hauteur de 16 M€ avec obligation d’achat à 57 M€. Le Betis aurait droit à intéressement de 20% sur une future revente de l’Argentin. Le Betis réaliserait donc une sacrée opération financière en un temps record. À noter que le PSG devrait quant à lui récupérer 20% de ce nouveau transfert. Lo Celso est la seconde arrivée d’envergure à Tottenham, après Tanguy Ndombele, recruté lui pour 62 M€ à l’OL.

