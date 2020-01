Le marché portugais à la rescousse de José Mourinho. Privé de Moussa Sissoko et Harry Kane pour des blessures de longue durée, le manager de Tottenham a fait appel à ses réseaux au pays pour trouver des solutions. Au milieu de terrain, le Special One a ainsi bouclé le prêt payant (4,5 M€) avec option d’achat (50 M€) de Gedson Fernandes (20 ans), international portugais prometteur en manque de temps de jeu à Benfica cette saison.

Selon Record, le jeune homme a déjà signé son contrat avec les Spurs mais l’opération n’a pas encore été officialisée. Pour ce qui est de l’attaque, le technicien portugais aurait choisi de miser sur Zé Luis (28 ans). L’information, révélée ce mardi soir par la chaîne d’information portugaise SIC Noticias, confirmée par Record et d’autres médias portugais, a de quoi surprendre, tant elle est inattendue, même si l’attaquant international cap-verdien reste sur six mois corrects au FC Porto (8 réalisations toutes compétitions confondues).

Un nouveau prêt avec option d’achat

Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance du Spartak Moscou contre un chèque avoisinant les 10 M€, l’ancien pensionnaire de Braga, lié aux Dragões jusqu’en juin 2023, débarquerait donc à Londres, lui aussi, sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat, dont le montant n’a pas encore filtré. La transaction, menée par un certain Jorge Mendes, reste toutefois soumise à la validation des autorités anglaises. Le natif de Fogo doit en effet obtenir un permis de travail pour exercer ses talents en Angleterre, le Cap-Vert ne figurant pas parmi les 50 meilleures nations au classement FIFA (75e).

Selon Record, ce détail administratif ne devrait toutefois pas empêcher l’opération de se réaliser d’ici la fin du mercato. Une recrue surprise pour Mourinho et Tottenham, car si on imaginait aisément l’arrivée d’un renfort offensif pour pallier le forfait de Harry Kane pour plusieurs semaines, Zé Luis n’était pas forcément attendu, les pistes plus ronflantes menant à Christian Benteke (Crystal Palace) ou Krzysztof Piatek (AC Milan) ayant notamment été citées ces derniers jours...