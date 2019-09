Cet été a été le mercato de tous les records en Serie A. Les clubs italiens ont dépensé plus de 1,1 milliard d’euros sur le marché des transferts. En tête de lice de ces clubs dépensiers figure bien évidemment la Juventus. Le club de Cristiano Ronaldo a mis 188 M€ sur la table pour se renforcer dont près de la moitié pour le seul Matthijs de Ligt. Le défenseur international néerlandais est bien sur la recrue la plus chère de l’été en Italie devant un certain Romelu Lukaku recruté pour 65 M€ par l’Inter Milan, Hirvin Lozano (Naples), Danilo (Manchester City) ou encore Kostantinos Manolas (Naples) complètent le top 5 des joueurs les plus chers du mercato italien.

À noter le retour en force de l’AC Milan qui, malgré le fair-play financier, a dépensé 65 M€ pour se renforcer aux quatre coins de l’Europe avec Rafael Leão (LOSC), Théo Hernandez (Real Madrid) ou encore Ismael Bennacer (Empoli). Son voisin lombard de l’Inter n’est pas en reste puisque outre Romelu Lukaku, le club coaché par Antonio Conte s’est offert les services du très expérimenté Diego Godin (Atlético), du revanchard Alexis Sanchez (MU) et du prometteur Valentino Lazaro (Hertha BSC).

Des grands noms du football sont arrivés libres en Italie

Quant à la Roma, elle a dépensé une centaine de millions d’euros en s’offrant notamment les services du milieu international italien de la Juventus Leonardo Spinazzola (26,5 M€), du gardien de but espagnol du Betis Pau Lopez (23,5 M€), de Bryan Cristante de l’Atalanta Bergame et du milieu malien du Napoli Amadou Diawara. Le club de la Louve a également fait jouer ses réseaux en prenant plusieurs joueurs d’envergure en prêt tels que Nikola Kalinic (Atlético), Henrikh Mkhitaryan (Arsenal) ou encore Chris Smalling (MU).

Si plus d’une vingtaine de joueurs ont coûté plus de 20 M€, d’autres joueurs au nom ronflant sont venus garnir les rangs des clubs de Serie A pour un coût à zéro euro. On pense à Mario Balotelli qui a signé à Brescia, Franck Ribéry, arrivé lui aussi gratuitement à la Fiorentina en provenance du Bayern Munich, Adrien Rabiot, Gigi Buffon et Aaron Ramsey à la Juventus. Des anciennes gloires du foot, des stars qui débarquent, des paris sur de jeunes pépites à fort potentiel, des joueurs revanchards... et Cristiano Ronaldo sont autant de raisons de suivre la Serie A cette saison sur les antennes de beIN Sports. Et s’il faut retenir cinq noms sur le mercato estival en Italie, on vous propose Romelu Lukaku (Inter Milan), Ismael Bennacer (AC Milan), Hirvin Lozano (Naples), Matthijs de Ligt (Juventus) et Pau Lopez (AS Roma).

