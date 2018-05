Quoi de mieux qu’un choc contre l’AS Roma pour être définitivement sacré champion d’Italie ? Sur la pelouse du Stadio Olimpico, la Juventus n’avait besoin que d’un point ce dimanche pour exulter. Un point bien obtenu grâce à un match nul et vierge (0-0). Face à des Romains joueurs, les hommes de Massimiliano Allegri n’ont pas réussi à cadrer une seule tentative. Le seul moment important de la rencontre était finalement l’expulsion de Radja Nainggolan à la 68e minute pour un deuxième avertissement. Qu’importe. La Juventus parvient donc à remporter son septième Scudetto d’affilée et bat son propre record. Les Bianconeri égalent le record du Lyon des années 2000 qui avait su réaliser cette performance. Une rareté dans le top 5 européen.

E’ finita, bianconeri !

E’ FINITA !

SIAMO PER LA SETTIMA VOLTA CONSECUTIVA CAMPIONI D’ITALIA !

SIAMO ENTRATI… NEL MITO ! #MY7H

#FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/iba8T2aTsp — JuventusFC (@juventusfc) 13 mai 2018

Toujours l’équipe la plus chassée du championnat italien, la Juventus connaît une intersaison très agitée. Avec le départ de Leonardo Bonucci au Milan (l’un des ennemis historiques) et celui de Daniel Alves au Paris Saint-Germain, deux titulaires indiscutables lors de la saison 2016/17, la défense du sextuple champion d’Italie bat clairement de l’aile à l’entame de cet exercice. Les hommes de Massimiliano Allegri prennent un coup derrière la tête avant même le coup d’envoi de la saison, lors de la Super Coupe d’Italie contre la Lazio. Les Laziales réussissent à mener 2-0 avant que Paulo Dybala ne lance la révolte grâce à un doublé. Mais le club romain prend finalement le dessus dans les arrêts de jeu, grâce à Alessandro Murgia qui vient fusiller à bout portant un Gianluigi Buffon trop court. Après cette défaite inaugurale, les Bianconeri relèvent cependant la tête en championnat pour tenir le rythme d’un Napoli déjà au point.

À l’image du début de la saison, la Lazio se déplace lors de la 8e journée à l’Allianz Stadium. Si la Juventus pense avoir fait le plus dur en menant à la marque par Douglas Costa, les hommes de Simone Inzaghi vont montrer leur force de caractère. Accompagné par un excellent Sergej Milinkovic-Savic, qui commence déjà à crever l’écran de l’autre côté des Alpes, Ciro Immobile parvient à changer le cours du match grâce à un doublé face à son club formateur (1-2). À cet instant de la saison, le Napoli compte cinq points d’avance sur le champion en titre. Après ce nouveau coup derrière la tête, la Vieille Dame ne laisse pas les Napolitains s’échapper en tête du classement. Le 1er décembre, avec un Gonzalo Higuain blessé à la main, les Juventini se déplacent au Stadio San Paolo. Le leader du championnat n’arrive pas à développer son jeu et doit s’incliner sur un but de son ancien joueur "El Pipita" Higuain. Conspué toute la partie, le goléador argentin n’hésite pas à célébrer avec sa main bandée pour faire taire tout un stade.

Koulibaly punit la Juventus et laisse espérer le Napoli

Lors de la phase retour, le Napoli et la Juventus ne sont séparés que d’un point. La Vieille Dame revient des fêtes très aguerrie et n’encaisse pas le moindre but de la 20e à la 30e journée de Serie A. L’équipe dirigée par Massimiliano Allegri réussit à s’imposer sur la pelouse de la Lazio à la toute dernière minute par Paulo Dybala, qui permet à son équipe de s’imposer et de doubler les Napolitains au classement. Ces derniers jouent contre une Roma qui arrive à s’imposer 2-4 à la surprise générale. On se rapproche très rapidement de la confrontation finale entre les deux équipes lors de la 34e journée, à Turin. Alors qu’on se dirige tout droit vers un match nul, un dernier corner est accordé aux hommes de Maurizio Sarri. Grâce à Kalidou Koulibaly, qui prend le dessus sur Medhi Benatia et vient catapulter le ballon au fond des filets, le Napoli parvient s’imposer sur le fil et un point sépare les deux équipes (85 pour la Juve, 84 pour le Napoli).

Dans la région de Campanie, tout le monde croit à la victoire finale du Napoli et les trajectoires peuvent s’inverser lors de la 35e journée, puisque la Juventus se déplace à Giuseppe Meazza pour y affronter l’Internazionale pendant que le Napoli voyage à Florence pour y affronter la Fiorentina. Lors du Derby d’Italie, les Bianconeri gèrent le premier acte en menant au score avec un avantage numérique du fait de l’exclusion de Vecino. Comme un symbole, les Intéristes réussissent à renverser la vapeur et viennent à mener 2-1. Personne ne voit alors les joueurs d’Allegri revenir dans les derniers instants de la rencontre. Pour le dernier quart d’heure, l’ancien entraîneur du Milan décide de faire entrer Dybala et Bernardeschi pour inverser la tendance. Sur un jeu à deux, Juan Cuadrado parvient à loger le ballon au fond des filets grâce à une déviation de Milan Skriniar à la 87e minute (2-2). Mais ce n’est pas fini puisque sur une faute lointaine, Dybala parvient à loger le ballon dans la surface nerazzurra, sur la tête d’Higuain qui inscrit un but quasiment synonyme de Scudetto (2-3).