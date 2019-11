Libre comme l’air depuis la fin de la saison en Major League Soccer et l’expiration de son contrat avec Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic (38 ans) se cherche un nouveau challenge. S’il a fait le buzz en Espagne (avec une publicité pour l’un de ses partenaires) et en Suède (en devenant, au grand dam de son club formateur Malmö, actionnaire de l’écurie de Hammarby), le buteur a aussi encore envie de faire parler de lui balle au pied.

Et si plusieurs écuries semblent prêtes à l’accueillir (Bologne, Tottenham ou l’AC Milan par exemple), le Scandinave souhaite mener la danse. « J’aime choisir, pas être choisi », a-t-il ainsi lancé dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport ce vendredi avant de poursuivre. « Je suis né entrepreneur, je suis devenu footballeur ». Une manière de dire que la décision sur son avenir n’appartiendra qu’à lui.

Ibra court toujours... et pour encore longtemps

Toujours interrogé par le quotidien sportif italien, l’ancien Parisien s’est ensuite laissé aller à une de ses punchlines habituelles. « Je peux jouer à mon niveau actuel jusqu’à mes 50 ans. S’il y a un projet qui me stimule, je suis sûr que je peux le faire », a-t-il lâché, s’appuyant sur ses statistiques aux États-Unis pour illustrer son propos (52 buts en 56 matches de MLS), avant d’y aller de son appel du pied à La Botte.

« L’Italie est ma deuxième maison (il a joué à la Juventus, l’Inter Milan et l’AC Milan). J’aime les Italiens et leur génie. Mon cœur n’est jamais parti de votre pays. (...) Milan n’est pas ma deuxième ville, c’est ma deuxième maison. J’y ai des souvenirs merveilleux et des amis en qui j’ai une totale confiance », a-t-il conclu, fidèle à lui-même. Le charme opérera-t-il à nouveau ?