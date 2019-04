« Le cas Insigne. Naples, histoire d’un adieu annoncé ». Voilà comment la Gazzetta dello Sport évoque dans ses pages intérieures le dossier Lorenzo Insigne, joueur emblématique du Napoli, aujourd’hui plus que jamais vers la sortie. Une issue loin d’être prévisible durant la première partie de saison. Revenons y rapidement. À la mi-septembre, Carlo Ancelotti abandonne le classique 4-3-3, où Insigne évoluait habituellement sur le côté gauche de l’attaque, pour passer à un 4-4-2, avec deux pointes. L’international italien est aligné dans l’axe. Et il va cartonner durant près de deux mois dans cette position, inscrivant 9 buts en 11 rencontres toutes compétitions confondues. Ce repositionnement pousse même parfois Dries Mertens sur le banc de touche.

Mais l’état de grâce va s’arrêter. Après un but contre le PSG sur penalty en Ligue des Champions le 6 novembre, Insigne ne marquera plus jusqu’au 2 février. Et c’est au cours de cette période de disette que les relations vont se refroidir avec Carlo Ancelotti. L’entraîneur italien reproche à son joueur une certaine indiscipline tactique, comme par exemple de la nonchalance dans le remplacement et une tendance à trop s’éparpiller offensivement. Et puis est venu le match retour contre Arsenal au San Paolo.

Mino Raiola cherche un club à Insigne

Naples devait remonter un écart de deux buts mais n’a pas su le faire. Et Lorenzo Insigne a raté une occasion en or, livrant une performance très moyenne qui lui a valu d’être remplacé dès la 60e minute par Ancelotti, sous les sifflets du public. Une humiliation aux yeux du capitaine napolitain (depuis le départ d’Hamsik), qui a exprimé sa colère en tapant dans une bouteille d’eau, avant de rester debout près du banc de touche puis de rentrer directement aux vestiaires avant la fin de la rencontre. Cette attitude lui a valu une punition sportive d’Ancelotti (même si ce dernier a publiquement démenti qu’il s’agissait d’une sanction) en laissant le joueur sur le banc de touche lors du match suivant face à l’Atalanta (défaite 1-2). La télé italienne s’est régalée à multiplier les plans sur le visage d’Insigne, emmitouflé dans sa parka.

Pour la presse italienne, un départ d’Insigne ne fait désormais guère plus de doute et le président de Naples, Aurelio de Laurentiis, aurait demandé à Mino Raiola, nouvel agent du joueur, de lui trouver une porte de sortie cet été, avec un tarif annoncé de 100 M€. Evidemment trop cher, mais De Laurentiis sera prêt à le vendre à 70 M€. Mino Raiola aurait d’ores et déjà approché le PSG pour tenter de placer son international italien, qui retrouverait en France son ancien compère de Pescara Marco Verratti. Reste à savoir si le joueur intéresse réellement le club de la capitale...