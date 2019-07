Une petite saison et puis revient. Gianluigi Buffon fait son grand retour à la Juventus Turin, tout juste un an après avoir quitté la Vieille Dame. C’est la sensation en Italie puisque cette nouvelle était encore improbable il y a quelques jours seulement. A 41 ans, l’emblématique gardien italien revient dans un club où il a déjà tout connu entre 2001 et 2018, sauf une victoire en Ligue des Champions, le seul titre majeur en club qui manque à son immense carrière.

Libre de tout contrat, Buffon s’est engagé pour un an chez les Bianconeri, avec la possibilité d’une reconversion dans le staff technique. « Gianluigi Buffon revient à la Juventus : la grande histoire continue. Après un an loin de Turin, Gianluigi Buffon revient en signant un contrat jusqu’au 30 juin 2020 », vient de publier le club bianconero via un communiqué paru sur son site officiel.

Avec la présence de Wojciech Szczęsny dans l’effectif du champion d’Italie, l’international azzurro (176 sélections) revient dans la peau d’un numéro 2. Ce même rôle qu’il a décliné au PSG lorsqu’on lui a soumis cette proposition durant la deuxième partie de saison. L’ancien gardien de Parme a préféré étudier ses possibilités et notamment celle de revenir dans son club de cœur. Il a là l’occasion d’écrire un nouveau chapitre avec la Juventus Turin.

