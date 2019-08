La rupture. Cet été, l’Olympique de Marseille a mis fin à son histoire avec Adil Rami. Le club phocéen a décidé de mettre un terme au contrat du défenseur tricolore pour faute grave. Son comportement extrasportif, notamment sa participation à l’émission Fort Boyard, lui a été principalement reproché. Libre comme l’air, l’ancien joueur du LOSC n’avait pas l’intention de raccrocher les crampons. Ces dernières semaines, il a travaillé d’arrache-pied avec un préparateur physique afin d’être prêt une fois qu’un club fera appel à lui. Invité sur RMC, le champion du monde 2018 avait évoqué son avenir.

« Tout est possible. Le plus important, c’est le football, sentir la pelouse. Chambrer, être chambré. Avoir de l’adrénaline, de la compétition. Je sais que mes agents ont beaucoup d’appels. J’attends tranquillement. Rester en France ? Je ne sais pas encore. J’ai envie de donner tort à certaines décisions prises par certains dirigeants. Je reste serein, que ce soit en France ou à l’étranger. Je suis partant pour le combat. (…) Je suis prêt à redevenir le Adil Rami que vous connaissez » Et plusieurs clubs étaient prêts justement à lui offrir la possibilité de montrer qu’il en avait toujours sous le pied.

Ainsi, Adil Rami a été associé cet été notamment au Los Angeles Galaxy, au Toulouse Football Club et au Stade Brestois, plus récemment. Mais c’est loin de la France que le footballeur âgé de 33 ans va poursuivre sa carrière. En effet, Fenerbahçe a convaincu l’ancien joueur du LOSC de rallier la Tuquie. « Notre club a conclu un accord avec le défenseur français Adil Rami. Un contrat de 1 an + 1 an (en option) a été signé avec le joueur expérimenté ». Après la Ligue 1 (LOSC et Olympique de Marseille), la Liga (Valence CF et Séville FC) et la Serie A (AC Milan), Adil Rami va donc découvrir un nouveau championnat, à savoir la Süper Lig. Motivé comme jamais, le défenseur central compte bien redevenir le Adil Rami que l’on a connu. À lui de jouer !

A D I L R A M I. https://t.co/DGfG2VUNO6 pic.twitter.com/Dy5wma8nnC — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 27, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10