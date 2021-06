Copa América : le Pérou surprend la Colombie, nul entre le Venezuela et l'Équateur

3e journée du groupe B de Copa América ce dimanche soir. Le Pérou défiait la Colombie, à Goiânia. Les hommes de Ricardo Gareca entraient bien dans la partie et ouvraient le score par Sergio Peña au sortir du premier quart d’heure (1-0, 17e). Au retour des vestiaires, Miguel Borja égalisait sur penalty (1-1, 53e). Mais peu après l’heure de jeu, Yerry Mina marquait contre son camp et scellait l’issue de la rencontre (2-1, 64e).

Dans l’autre match de la soirée, le Venezuela et l’Équateur se neutralisaient (2-2) à Rio de Janeiro. Par deux fois, les Équatoriens menaient au score, grâce à Eduar Preciado (39e) et Gonzalo Plata (71e). Mais la Vinotinto réagissait bien, par l’intermédiaire d’Edson Castillo (51e) et Ronald Hernandez (90e +1). Mercredi soir, la Colombie sera opposée au Brésil et le Pérou jouera l’Équateur.