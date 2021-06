Arsenal blinde Kieran Tierney

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Kieran Tierney (24 ans) a signé une prolongation de contrat longue durée avec Arsenal. Ce sont les Gunners qui ont officialisé la nouvelle ce vendredi par le biais d'un communiqué. Le durée de ce nouveau bail n'a pas été précisée par le club londonien. Mais The Athletic évoquait il y a quelques jours un contrat de cinq ans avec un salaire assorti de près de 128 000 € par mois pour celui qui était initialement lié avec Arsenal jusqu'en 2024.

«Depuis qu'il nous a rejoint en provenance du Celtic à l'été 2019, l'international écossais a impressionné par ses performances toujours de haute qualité, faisant 62 apparitions et faisant partie intégrante de l'équipe», indique notamment le communiqué des Gunners, dans lequel Mikel Arteta a également exprimé sa satisfaction. «C'est une excellente nouvelle pour nous aujourd'hui. En tant que manager du club, parlant au nom du staff technique et de l'ensemble du staff, c'est un plaisir de travailler avec KT. Sa qualité, son énergie, son engagement et son professionnalisme, non seulement les jours de match, mais tous les jours à l'entraînement sont toujours d'un niveau aussi élevé. »