CdM 2022, Danemark : Kasper Hjulmand attend la "finale" face à l'Australie

Interrogé à l'issue de la défaite face à l'équipe de France (1-2), le sélectionneur du Danemark Kasper Hjulmand a donné rendez-vous à ses joueurs pour le troisième match de poules de ce groupe D face aux Socceroos, essentiel pour une possible qualification en huitième de finale : «on était proches d'un bon résultat, avec cette égalisation rapide. Après ça, on a eu deux occasions, les Français en ont eu aussi, mais à la fin ils ont gagné et on est très déçus. On a hâte de jouer la « finale » de mercredi (contre l'Australie, mercredi à 16 heures). On va essayer de se remettre sur les rails. Nous sommes dos au mur, nous devons gagner notre dernier match. Nous avons une bonne équipe, de bons attaquants, de bons joueurs à tous les postes. Le football se joue tellement sur les détails.»

La suite après cette publicité

Toujours face aux journalistes, le technicien des Danish Dynamites est également revenu sur la dernière confrontation face aux Bleus, où il s'était imposé 2-1 en Ligue des nations en juin dernier, avant de les retrouver en Coupe du Monde : «au Stade de France, il y avait presque un hors-jeu sur notre deuxième but. À Copenhague (victoire 2-0 en septembre également en Ligue des nations), Kasper Schmeichel a fait un très bel arrêt devant Mbappé quand on menait 1-0. Parfois ça tombe d'un côté, parfois de l'autre. C'était un match serré. La France a eu un peu plus d'occasions que nous.»