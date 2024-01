L’OM met la main sur Jean Onana !

L’Olympique de Marseille tient sa première recrue hivernale. Orphelin de Pape Gueye, Azzedine Ounahi ou encore Amine Harit, convoqués pour la CAN, mais également de Valentin Rongier, blessé et éloigné des terrains pour plusieurs semaines, l’actuel sixième de Ligue 1 vient, à ce titre, d’annoncer l’arrivée de Jean Onana, prêté avec option d’achat par Besiktas. Écarté par le club turc depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain camerounais vient ainsi apporter une solution supplémentaire à Gennaro Gattuso dans ce secteur de jeu décimé.

La suite après cette publicité

«L’Olympique de Marseille annonce la signature de Jean Onana en provenance du Beşiktaş JK. Le milieu de terrain s’est engagé en prêt avec option d’achat avec le club olympien après le succès de sa visite médicale», précise, dans cette optique, le communiqué de la formation marseillaise.

À lire

CdF, OM : Gennaro Gattuso agacé malgré la qualification

L’OM veut relancer Jean Onana !

Milieu défensif, capable d’évoluer un cran plus haut, Onana va ainsi apporter sa qualité technique, ses capacités de projection et pourrait dès lors constituer un liant important dans le onze phocéen. Décisive dans les derniers mètres adverses, la nouvelle recrue olympienne, passée par les Girondins de Bordeaux ou encore le RC Lens, peut également se targuer d’une belle expérience au sein du championnat de France. Après l’échec de la piste menant à Lucien Agoumé, l’OM va donc tenter de relancer un joueur en perte de vitesse.

La suite après cette publicité

Avec 10 apparitions toutes compétitions confondues et seulement 188 minutes passées sur les pelouses turques depuis le début de la saison, Onana, sanctionné par Besiktas en décembre dernier, suscite en effet de nombreuses interrogations. Sera-t-il prêt pour affronter l’intensité de la Ligue 1 ? Pourra-t-il assumer le calendrier infernal de l’OM, engagé sur trois tableaux différents ? Rien n’est moins sûr. Prometteur de par son profil, Jean Onana va donc désormais devoir prouver qu’il peut rapidement s’adapter à l’environnement olympien, tout en étant opérationnel au plus vite, tant sur le plan mental qu’au niveau physique. Un défi de taille, mais plus que jamais espéré par la direction marseillaise.