Les révélations de Sergio Rico sur la fin de son aventure au PSG

Sergio Rico a retrouvé les terrains de football, début octobre, sous les couleurs d’Al-Gharafa (Qatar) contre Al-Ain (4-2). Un moment émouvant pour celui qui avait connu un grave accident de cheval, en mai 2023, qui a failli lui coûter la vie. Dans un entretien publié par Le Parisien, ce samedi, l’ancien portier du Paris Saint-Germain révèle qu’il était sur le point de prolonger son contrat avec le club parisien. Mais son accident a tout bouleversé. « Il est vrai qu’avant tout ça, on avait commencé à échanger pour une prolongation. Après, forcément, tout a été un peu bousculé par les événements, ce qui est compréhensible. Finalement, on a décidé de trouver une autre piste pour la suite et de repartir de l’avant. Mes agents m’ont parlé de cette possibilité au Qatar et on a choisi d’y aller. »

Le portier espagnol est également revenu sur le soutien du club de la capitale pendant sa convalescence. Il remercie aussi les supporters pour l’hommage qui lui a été rendu lors de son retour au Parc des Princes, le 28 novembre dernier, avant PSG-Newcastle. « J’ai reçu beaucoup d’affection de la part de tout le monde, du président, des coéquipiers. Je remercie vraiment tous les coéquipiers qui m’ont soutenu, qui m’ont envoyé un message. Ils ont toujours été à mes côtés, m’ont aidé du mieux possible. Au final, je ne peux que saluer le grand club qu’est le PSG. L’hommage des supporters ? Bien sûr. C’était un grand moment pour moi et l’occasion de les remercier aussi. Je m’y attendais un peu, car on m’avait dit que quelque chose se préparait, mais quand même. Le Parc des Princes a toujours été un stade particulier », a-t-il indiqué. Classe.