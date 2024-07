Espagne : Lamine Yamal répond sèchement à Lehmann et prévient l’Allemagne

À deux jours du quart de finale tant attendu entre l’Espagne et l’Allemagne, les deux camps ont déjà commencé les provocations en conférence de presse. Jens Lehmann, ancien gardien de la Mannschaft, a de nouveau mis le feu aux poudres en direct à la télévision allemande récemment. « Sur un plan technique, ils sont sans doute meilleurs que nous mais c’est une petite équipe et ils sont inexpérimentés. C’est une équipe d’enfants. Ils ont de très jeunes joueurs, mais sans expérience internationale », a déclaré l’ancien portier d’Arsenal. Une remarque qui n’a pas manqué de faire réagir un certain Lamine Yamal.

Pas intimidée, la pépite du Barça a décidé d’avertir la Mannschaft en leur adressant ce message. « Nous n’écoutons personne, nous montrerons ce que nous sommes sur le terrain. Il n’aide pas l’Allemagne, il nous aide nous. Le mieux, c’est de ne rien dire. Nous verrons si nous sommes petits et innocents». Le message est passé. Rendez-vous ce vendredi, 18 heures, pour une rencontre qui s’annonce d’ores et déjà explosive.