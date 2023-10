L1 : Clermont s’offre un Olympique Lyonnais qui coule et devient lanterne rouge

La neuvième journée de Ligue 1 se concluait ce dimanche avec un choc de bas de tableau entre l’Olympique Lyonnais (17e) et Clermont (18e). Un duel pour le maintien où la défaite était interdite entre les deux formations. Pour cette partie, les Gones optaient pour un 4-3-3 avec une charnière Jake O’Brien - Dejan Lovren. Paul Akouakou était placé en sentinelle auprès de Maxence Caqueret et Ainsley Maitland-Niles. Devant, Rayan Cherki et Jeffinho épaulaient Alexandre Lacazette. De son côté, Clermont s’articulait dans un 3-5-2 avec un trio Maxime Gonalons, Johan Gastien et Yohann Magnin dans l’entrejeu. Shamar Nicholson était épaulé par Muhammad Cham devant.

Très vite, Clermont exploitait bien les faiblesses de l’Olympique Lyonnais et ciblait la lenteur de la défense. Finalement, Shamar Nicholson centrait sur la gauche et trouvait Muhammad Cham au second poteau. Le coup de tête de l’Autrichien était imparable pour Anthony Lopes (1-0, 10e). Une entame idéale pour les Auvergnats et catastrophique pour les Gones. Si ces derniers réagissaient et Clinton Mata trouvait le petit filet droit (23e), Clermont prenait le large. Trouvé dans l’axe par Maximiliano Caufriez, Yohann Magnin armait une lourde frappe sous la barre transversale pour enfoncer le clou (2-0, 35e). L’OL était totalement assommé.

L’OL réagit, Clermont résiste

Pire, Shamar Nicholson aurait pu marquer un troisième but sans l’intervention d’Anthony Lopes (40e). Lyon réagissait enfin via Alexandre Lacazette dont la très bonne inspiration venait mourir sur la barre transversale (43e). Au retour des vestiaires, l’Olympique Lyonnais revenait avec d’autres intentions, Corentin Tolisso, Ernest Nuamah et Mahamadou Diawara tentaient d’installer la révolte. Clinton Mata voyait son tir contré (47e) et Alexandre Lacazette frappait un bon coup franc (52e). Suite à ce dernier, un corner était glané. Il était joué en retrait vers Corentin Tolisso, ce dernier enroulait un centre dévié par Florent Ogier et qui se logeait au fond des filets (2-1, 53e). Ce match était totalement relancé et confirmait la réaction lyonnaise.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 14 Montpellier 9 8 1 2 3 3 12 11 15 Lens 9 9 -5 2 3 4 8 13 16 Metz 8 9 -8 2 2 5 8 16 17 Clermont 5 8 -6 1 2 5 7 13 18 Lyon 3 9 -11 0 3 6 7 18 Voir le classement complet

Trouvé sur la gauche de la surface par Jeffinho, Mahamadou Diawara croisait trop sur la droite et manquait l’égalisation de peu (61e). Corentin Tolisso s’essayait ensuite à la frappe sans plus de réussite (67e). Les Rhodaniens insistaient pour éviter la défaite et continuaient de maintenir une pression constante. Sur coup franc, Alexandre Lacazette frappait de nouveau juste au-dessus du cadre (88e). Dans la foulée, Elbasan Rashani passait proche de remettre le ballon à Shamar Nicholson en position idéale, mais la défense lyonnaise concédait le corner de peu (90e). Mory Diaw dégoûtait ensuite Corentin Tolisso dont la tête était proche de se loger sur la gauche du but (90e +2). Un ultime retourné de Mama Baldé n’y changera rien (90e +6). L’Olympique Lyonnais s’incline 2-1 et devient la nouvelle lanterne rouge à six points de Metz qui est barragiste. Clermont double son adversaire du soir et passe à la 17e place.