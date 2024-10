Thomas Tuchel en négociations avancées avec l’Angleterre !

Depuis plusieurs années, Thomas Tuchel est considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs en Europe. Fort de plusieurs passages remarquables avec le Borussia Dortmund, le PSG et Chelsea, le coach allemand a souvent réussi des prouesses admirables durant ses mandats. Pour autant, son incapacité à maintenir le rythme et son dernier passage avec le Bayern Munich ne plaide pas en sa faveur. Et alors qu’une valse des entraîneurs a eu lieu cet été suite à son départ du club bavarois, le coach de 51 ans n’a pas retrouvé de banc.

Fort d’une expérience européenne de très haut niveau, le natif de Krumbach avait également de grandes attentes et requêtes avant d’accepter un poste. Et alors que plusieurs indiscrétions laissaient entendre qu’il souhaitait un retour en Angleterre, son nom a logiquement été associé à celui de Manchester United où Erik ten Hag n’a jamais été aussi proche d’être licencié. Pour autant, les dernières informations émanant d’Allemagne laissent entendre que Tuchel pourrait relever une mission encore plus périlleuse et plus importante de l’autre côté de la Manche.

Thomas Tuchel pourrait devenir le nouveau sélectionneur de l’Angleterre

En effet, à en croire les informations de Bild et Die Welt, l’ancien défenseur central est entré en négociation pour devenir le nouveau sélectionneur de l’Angleterre. Alors que Lee Carsley n’est qu’un intérimaire, ses récents résultats sur le banc anglais ne rassurent pas et la défaite contre la Grèce ce jeudi a sûrement été la goutte de trop (2-1). Dès lors, les dirigeants de la Fédération anglaise de football ont activé la piste Thomas Tuchel.

Selon les indiscrétions d’outre-Rhin, les tractations sont déjà bien avancées et il se pourrait que le deal soit bouclé dans les prochains jours. Une information qui a de quoi surprendre tant Thomas Tuchel semblait désireux de retrouver un club européen plutôt que de tenter une première expérience de sélectionneur. Cela dit, une équipe comme celle de l’Angleterre est sûrement un poste difficile à repousser. S’il dit oui à cette proposition prestigieuse, Tuchel ne serait que le troisième entraîneur étranger de l’Angleterre après Sven-Göran Eriksson (2000-2006) et Fabio Capello (2007-2012). Réponse dans les prochains jours.