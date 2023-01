Lille : Angel Gomes optimiste sur la suite de la saison

Avec la victoire face à Clermont (2-0) cette semaine, Angel Gomes (22 ans) promet que le LOSC peut viser très haut dans cette deuxième partie de saison. Actuellement 6èmes du championnat, les Lillois se mettent à rêver des premières places avec un retour à la compétition réussi et des attitudes positives dans le groupe : «On s’est bien entraîné, les matches de préparation ont plutôt bien fonctionné. C’était une bonne chose d’avoir eu cette coupure et de pouvoir nous reposer. On était contents de se retrouver tous ensemble. On veut finir dans le Top 4. La pré-saison a été bonne. On a vu qu’on avait pas mal d’options en préparation. Beaucoup de joueurs pointent le bout de leur nez et les entraînements sont intenses», a déclaré le joueur anglais dans un entretien accordé à nos confrères de L’Équipe.

Contrairement à la saison passée, le Lille de Paulo Fonseca semble afficher un jeu offensif bien plus attrayant avec 29 buts marqués en 16 journées : «Notre organisation est différente. Le coach a amené de nouvelles idées, qui correspondent aux joueurs de l’effectif. Ça explique la différence. Tout le monde adhère, on croit dans cette nouvelle façon de jouer. On peut dire flamboyante. En tout cas, elle convient à tout le monde. C’est plus excitant, comme vous dites», a conclu le milieu offensif.

