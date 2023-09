Pologne : Fernando Santos démis de ses fonctions

Après la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la Pologne a cherché à relancer la machine avec un nouveau sélectionneur. Malheureusement, les coéquipiers de Robert Lewandowski ont continué de décevoir sous les ordres de Fernando Santos depuis sa nomination à la tête de la sélection polonaise en janvier dernier. Malgré une victoire de prestige contre l’Allemagne, les Biało-czerwoni (Blanc-rouge en français, ndlr) ont commencé les éliminatoires de l’Euro 2024 avec seulement deux victoires et surtout trois défaites contre des équipes jugées plus faibles (Albanie, Moldavie et Tchéquie).

La dernière défaite en date contre l’Albanie aura donc sonné le glas pour Fernando Santos après seulement six rencontres en tant que sélectionneur de la Pologne. Alors que la Fédération polonaise de football hésitait encore ce mardi pour licencier le technicien lusitanien à cause de son indemnité de départ très importante, l’instance a finalement quand même décidé de mettre un terme au contrat du Portugais, comme elle l’a annoncé via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Une petite page se tourne déjà pour la sélection polonaise tandis que le nom du successeur de Fernando Santos n’a pas filtré.