Sergio Agüero allume Jorge Sampaoli

Retraité depuis décembre 2021 en raison de problèmes cardiaques, Sergio Agüero n’a pas pour autant disparu de la circulation. Sur sa chaîne Twitch mais également dans les médias, l’ancien attaquant de Manchester City se met régulièrement en lumière par ses sorties sans filtre. Cette fois c’est au micro du journaliste Juan Pablo Varsky du média Clank que le Kün s’est exprimé. Et encore sans langue de bois. Invité à revenir sur l’épisode de 2018 et l’élimination de l’Argentine en huitièmes de finale de Coupe du Monde face à la France, Aguero a usé de mots forts en indiquant que ce tournoi dirigé par Sampaoli était un «désastre» :

La suite après cette publicité

«Pour faire court, c’était le bordel. Tout le monde sait ce qui s’est passé, c’était un vrai désastre. C’est difficile parce qu’en Argentine, on veut gagner, mais la réalité est qu’en Russie tout était compliqué, et dans tous les sens du terme, a révélé le dernier buteur de l’incroyable France - Argentine (4-3). Même si j’ai marqué, ça été du gâchis. Mais cela avait commencé une semaine avant. Il était clair que cette Coupe du Monde allait être une grosse affaire et l’entraîneur sait déjà ce que je pense. Je ne lui ai pas parlé et je n’ai plus rien à lui dire. Quand nous avons perdu contre la France, il y a eu de la tristesse mais aussi un peu de soulagement parce que c’était fini. C’est à partir de ce moment-là que la fédération a commencé à travailler de la meilleure façon possible.»