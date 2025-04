Samson Adamu, responsable des compétitions de la CAF : «le Maroc sera prêt pour organiser la meilleure CAN»

Foot Mercato : quel est votre rôle au sein de la CAF ?

Samson Adamu : je suis directeur des compétitions. Ma responsabilité au sein de la CAF, c’est de gérer toutes les compétitions, c’est-à-dire les compétitions senior, jeune, masculine et féminine, beach soccer et futsal. Pour résumer, je dois unir et améliorer la vision du football africain et je suis responsable du bon déroulé des événements.

FM : vous avez débuté votre visite du Maroc à quelques mois de la CAN, comment avez-vous procédé ?

SA : on travaille depuis des années, depuis l’attribution de la CAN et même avant. Quand le pays soumet son dossier avec le nombre de stades. On a choisi les stades ensemble, on a pris les meilleurs. Même quand on a attribué cette compétition au Maroc, les stades correspondaient déjà aux normes de la CAF. Mais on a décidé, sous proposition du Maroc, d’améliorer les stades. Pour en faire la meilleure CAN jamais organisé. Pas seulement pour les équipes mais pour les supporters, les fans. Pour proposer une capacité et une qualité pour la CAN, mais aussi pour le Mondial 2030. Au niveau des visites, actuellement, c’est pour voir les installations faîtes jusqu’à présent. Je suis déjà venu l’année dernière aussi.

FM : en quoi cette CAN au Maroc est différente ?

SA : d’abord, je me permets de rappeler à chaque fois, quand j’ai l’opportunité, que pour cette CAN au Maroc, c’est la première fois que la CAF va utiliser 9 stades. Normalement, c’est 6. Ça va être la CAN la plus large qu’on va organiser, pas seulement au niveau des infrastructures sportives, mais au niveau des hôtels aussi. Les équipes vont avoir pour la première fois un camp de base. Elles vont rester dans leur hôtel du début jusqu’à la fin. Elles ne vont pas bouger. De la même manière qu’une Coupe du Monde de la FIFA. Les équipes peuvent se concentrer sur leur match. Les hôtels ici, c’est des hôtels 5 étoiles et les équipes ne se déplaceront que la veille et auront un nouvel hôtel à disposition. C’est la meilleure formule.

FM : sur les réseaux sociaux, on voit énormément de photos des stades en travaux. Est-ce qu’ils seront prêts à temps ?

SA : j’ai suivi l’évolution. C’est remarquable. Ça avance très bien, très vite. Et dans les délais. Il y a des stades qui sont même en avance. On est très confiants. Ils seront prêts. C’est sûr qu’ils seront dans les délais, car on a même des responsables d’infrastructures qui sont là et suivent les avancées. Quand on voit aussi, les progrès qui sont faits en une semaine, qui dans certains contextes sont faits en 3 semaines, voire 1 mois… Si les gens voyaient le stade Mohamed V à Casablanca par exemple. Il y a trois mois, tu pouvais, en voyant les photos sur les réseaux sociaux, douter. Mais le stade a organisé le derby Raja-Wydad ce week-end. On a déjà un programme des matches tests pour tous les stades. Ils seront tous prêts 6 mois avant le début de la compétition.

FM : comment jugez-vous les autres infrastructures, les transports, les hôtels ?

SA : les équipes vont être logées dans les meilleurs hôtels du pays. On essaye toujours d’avoir des équipes qui sont logées à la même enseigne. Mais dans ce contexte, c’est encore mieux que ce qu’on a demandé. Il y a des équipes dans des Four Seasons, dans des Fairmont. On n’a jamais eu dans aucune compétition une équipe qui reste dans un Four Season alors qu’il y a d’autres options dans la ville. Mais c’est le standing. Le Maroc a un bon niveau en termes d’hôtel. Pour la logistique, les choses sont déterminées par la capacité du pays. On a organisé plusieurs compétitions, actuellement la CAN U17, donc on travaille bien ensemble, on sait la qualité des infrastructures, les bus, les transports. Les lieux choisis vont aussi faciliter les déplacements des supporters. Je suis parti de Rabat à Tanger. J’ai choisi de prendre le train, et c’était vraiment très confortable. Je pense que même les équipes vont parfois prendre le train. Et la CAF s’occupera aussi de gérer les déplacements. La compétition sera faite pour améliorer l’expérience des fans. Tu peux aller en voiture, il y a beaucoup d’options. Par exemple, le stade à Rabat, il y a des passerelles qui amèneront directement au stade pour les supporters.

FM : cette édition de la CAN au Maroc sera inédite puisqu’elle sera la première avec des "Base Camp" pour chaque équipe. Pouvez-vous nous en dire plus ?

SA : avant, la CAN permettait au pays de développer ses infrastructures et cela laissait un héritage pour la suite. Mais là, c’est différent. Pour cette CAN, il y avait déjà la base. Mais le Maroc voulait aller encore plus haut, c’est pour ça qu’on a dit que chaque équipe aura son propre terrain d’entraînement. On a fait ça en Égypte. Mais la différence, c’est qu’il y avait besoin de se déplacer là-bas. Ici, chaque équipe à son propre terrain d’entraînement pas loin de son hôtel, il pourra le personnaliser et il y a d’autres terrains à disposition et même dans la ville du match qu’ils joueront. Chaque terrain sont des terrains "World class".

FM : comment les coachs ont accueilli cette nouvelle organisation ?

SA : on avait fait un atelier, la veille du tirage au sort, avec tous les coachs. On avait présenté le projet. Il y avait 22 coachs présents (sur 24) et ils étaient tous impressionnés. Ils ont aimé toutes les choses mises à disposition. Et satisfaire un coach, c’est compliqué. On a présenté les hôtels, on fait un tirage au sort pour savoir qui allait dans quel hôtel. Pour avoir un système d’égalité. On va en faire d’autres pour que les coachs visitent les stades.