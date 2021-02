FC Barcelone - PSG : la réaction à chaud de Ronald Koeman

La suite après cette publicité

Encore une dure soirée européenne pour le FC Barcelone. Cette fois, c'est contre le Paris Saint-Germain que les Barcelonais se sont inclinés, sur le lourd score de 4-1. Les troupes de Ronald Koeman ont été dominées sur tous les plans par les hommes de Mauricio Pochettino, supérieurs collectivement, individuellement et physiquement. Et avec un Kylian Mbappé en état de grâce...

Forcément, Ronald Koeman avait la tête des mauvais jours au coup de sifflet final. Interrogé par Movistar, diffuseur de la Ligue des Champions en Espagne, le Néerlandais a tiré un constat très lucide : « ils ont été supérieurs, très efficaces, surtout avec Mbappé. La première période était un peu plus équilibrée, avec cette occasion d'Ousmane, mais en deuxième période on a trouvé des problèmes. Ils ont prouvé, avec le ballon mais surtout physiquement, être supérieurs à nous ».

Koeman n'y croit plus vraiment

Une analyse qui avait été préalablement partagée par Antoine Griezmann, lui aussi présent devant les caméras de la chaîne quelques minutes plus tôt, expliquant que pour battre un tel adversaire, « il faut être au top partout et faire le match parfait ». Koeman en a d'ailleurs rajouté une couche sur la supériorité parisienne : « ils ont prouvé avoir une équipe plus complète que nous, il faut l'accepter, continuer sur ce chemin et améliorer des choses. On sait que ça peut arriver contre un grand club. Physiquement, avec son expérience, le PSG est devant nous ».

Mais surtout, l'entraîneur du FC Barcelone s'est montré très pessimiste quant aux chances de remontada de son équipe le 10 mars prochain au Parc des Princes. « Il y a toujours un match retour, mais un 1-4 normalement c'est compliqué à remonter, je peux te mentir mais quand tu perds 4-1, il y a peu d'options », a conclu l'ancien d'Everton et de la sélection hollandaise. Des déclarations qui risquent de ne pas vraiment passer du côté de Barcelone...