FC Barcelone-PSG : les notes du match

Quatre ans après son dernier déplacement en Catalogne et donc après la fameuse remontada (1-6), le Paris Saint-Germain retrouvait, en cette soirée de février, le Camp Nou pour affronter le FC Barcelone dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devait faire sans Neymar et Di Maria, blessés, mais alignait Verratti, au milieu, et Moise Kean sur le flanc droit de l'attaque. On le savait, l'espace dans le dos des défenseurs de Barcelone allait offrir des possibilités à Paris. Dès la première minute, Verratti envoyait Mbappé entre Dest et Piqué, mais le natif de Bondy contrôlait mal le cuir. Le ton était ainsi donné.

On assistait en revanche à quelque chose de spécial. Dans les premières minutes, les Barcelonais ne semblaient pas vraiment préoccupés par le ballon, qu'ils laissaient allègrement aux Parisiens. Mais sur une deux accélérations, il faut se méfier. Ainsi, suite à un décalage, Antoine Griezmann contrôlait le ballon, mais tombait sur un excellent Navas (14e). Mais la plus belle action de ces 20 premières minutes est à mettre à l'actif des joueurs du Paris SG. Sur une récupération haute, Paredes décalait parfaitement Mbappé qui, à son tour, envoyait sur orbite Icardi. L'Argentin envoyait une frappe trop molle qui était dégagée par Pedri quasiment devant sa ligne, même si la tentative ne semblait pas cadrée (19e).

Finalement, les Catalans allaient trouver le chemin des filets. On se demande encore ce qui s'est passé et à première vue, le penalty est très discutable. Sur une longue ouverture, Frenkie de Jong tombe dans la surface suite à un léger contact avec Kurzawa. Lionel Messi ne ne se faisait pas prier (1-0, 27e). Dans la foulée, servi par Messi, Dembélé manquait le 2-0 (29e). Le Français a dû regretter puisque quasiment sur l'action suivante, une longue ouverture, Kurzawa, sur le flanc droit remettait en retrait pour Verratti qui, en une touche, envoyait le cuir vers Kylian Mbappé qui se jouait de Lenglet dans la surface avant de conclure (1-1, 32e). Mais ce n'était pas terminé pour cette première période riche en sensations. Kurzawa tentait sa chance dans la surface, mais tombait sur un exceptionnel ter Stegen (35e). Dans la foulée, Antoine Griezmann faisait la moitié de terrain balle au pied, mais ne cadrait pas sa tentative (36e) avant que Kean ne s'essaye aussi (38e). En fin de première période, Icardi, sur corner, pensait donner l'avantage aux siens de la tête, mais sa tentative n'était pas cadrée (45e). À la pause, le PSG était supérieur à son adversaire.

En seconde période, on retrouvait un PSG conquérant ! Mbappé s'amusait avec les défenseurs du Barça, décalait Icardi qui lui-même, alors qu'il pouvait frapper, talonnait pour Kean qui tombait sur un exceptionnel ter Stegen (50e). Le PSG semblait laisser le cuir aux Barcelonais, mais c'était pour mieux les tromper. Sur une ouverture magnifique, Florenzi se retrouvait dans la surface, dans le dos de toute la défense et tentait de viser Icardi. Piqué repoussait le cuir, qui revenait sur Mbappé qui concluait (1-2, 65e). Le Barça était K.O debout. Et ce n'était pas fini pour les Catalans. Mbappé était tout proche d'un triplé, mais une nouvelle fois, le portier allemand était grand (69e). Mais ce qui devait arriver, arriva. Sur un coup franc botté par Paredes, Kean devançait De Jong et mettait le troisième but des siens (1-3, 70e).

La fin de match ressemblait ensuite à ce qu'on attendait. Le FC Barcelone avait des possessions de balle dans le camp du PSG assez stériles et les Parisiens utilisaient la puissance de Kean et la vitesse de Kylian Mbappé pour essayer d'alourdir encore un peu plus le score. Toutefois, Antoine Griezmann n'était pas loin de trouver le chemin des filets en contrant une relance hallucinante de Keylor Navas (82e). Finalement, l'homme du match, Kylian Mbappé, allait encore s'illustrer. Suite à un contre éclair, Julian Draxler attendait le dernier moment pour le décaler. Le natif de Bondy ne se faisait pas prier et envoyait un missile ans la lucarne de ter Stegen (1-4, 86e). Avec cette magnifique victoire, le Paris SG a de quoi voir venir pour le match retour prévu le 10 mars prochain.

L'homme du match : Mbappé (9) : il était très attendu et ce qu'on peut dire c'est qu'il est très loin d'avoir déçu. En première période, on a retrouvé un Français exceptionnellement collectif et surtout excellent finisseur. Sur la passe de Verratti, il mystifie Lenglet avant de frapper fort sous la barre. En seconde période, on a presque retrouvé le feu follet de l'AS Monaco ! Il a gagné la majorité de ses duels, a fait beaucoup de mal par sa vitesse et ses dribbles. Il s'est offert un doublé suite à une belle percée de Florenzi sur la droite. En toute fin de rencontre, il s'est même offert un triplé sur un joli contre initié par Julian Draxler (86e). Une performance proprement ahurissante de l'international français, qui a mis le costume du héros en l'absence de Neymar et de Di Maria.

FC Barcelone

- Ter Stegen (3,5) : sa sortie hasardeuse en tout début de match n'avait pas forcément rassuré sa défense (1e). Et le portier allemand a su rentrer dans son match par la suite en sortant une parade monstrueuse sur une frappe de Kurzawa (35e) avant de rester vigilant sur les frappes de Kean (37e, 50e) notamment. Et même si au pied, Ter Stegen n'a pas rassuré loin de là, sa capacité à être impérial sur sa ligne fait de lui un gardien exceptionnel.

- Dest (1,5) : sa présence dans le onze était la première surprise de Ronald Koeman. Alors qu'on s'attendait à voir Mingueza sur le couloir droit, c'est finalement l'Américain qui était aligné. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien de l'Ajax a passé une soirée cauchemardesque. À la peine physiquement, il a constamment subi les assauts de Mbappé et Kurzawa. Même dans son placement, le jeune latéral de 20 ans a eu tout faux. C'est lui qui couvrait Florenzi sur le deuxième but de Mbappé (66e). Un match à oublier pour lui. Remplacé par Oscar Mingueza à la 79e. Un changement qui aura surtout permis à Dest de ne pas souffrir dix minutes de plus.

- Piqué (2) : le voir lui aussi titulaire après plus de trois mois d'absence était un pari risqué de Ronald Koeman. Ce match l'a confirmé. En manque de rythme, le défenseur de 34 ans a beaucoup souffert. Par moment, on l'a même senti fuir le duel sachant peut-être qu'il n'était pas capable de répondre présent dans l'impact physique. Le double Champion d'Europe aurait espéré mieux comme retour. Remplacé par Riqui Puig à la 79e. Le jeune milieu formé au club n'aura rien apporté.

- Lenglet (2,5) : dans une défense en manque de certitude, l'international français devait être l'homme qui rassure. Mais encore une fois, il a eu du mal à s'imposer dans sa défense. Très en difficulté face à Icardi, il se faisait prendre trop facilement par Mbappé sur l'égalisation. Même sur ses duels, l'ancien joueur du FC Séville a eu beaucoup à s'imposer.

- Jordi Alba (2,5) : sur son couloir gauche, il devait être le petit plus offensif surtout en connaissant sa complicité avec Lionel Messi. Mais bien pris par un Moise Kean discipliné, Jordi Alba n'aura jamais pu apporter sa capacité à créer le surnombre. Comme son équipe, il n'a pas été à la hauteur d'un huitième de finale de Ligue des Champions.

- Sergio Busquets (2,5) : si le Barça est autant passé à côté de son match, c'est aussi parce que l'Espagnol aura livré l'un de ses pires matches sous les couleurs du FC Barcelone. En retard dans son pressing, son utilisation du ballon aura aussi laissé à désirer. Quand Busquets va bien, le Barça surnage. Aujourd'hui, il n'allait pas bien du tout. Remplacé par Miralem Pjanic à la 79e. Lui aussi n'aura pas su s'illustrer dans une équipe bien faible.

- De Jong (3) : homme en fort de Ronald Koeman depuis quelques semaines, Frenkie De Jong était l'un des hommes clés du système du technicien néerlandais. Important sur les phases offensives, le milieu de 23 ans est lui aussi passé à côté de son match. Même s'il obtenait un penalty peu avant la demi-heure de jeu, il n'a pas su prendre le meilleur sur Verratti et Paredes.

- Pedri (2,5) : le jeune joueur de 18 ans a eu du mal à rentrer dans son match bien cerné par Idrissa Gueye très agressif. Et malgré quelques moments d'éclats, Pedri n'aura su se mettre à la hauteur de l'événement. On notera son excellent retour défensif (il sauvait un ballon qui filait au but après une frappe d'Icardi). Mais sinon, le pur produit du centre de formation aura été à l'image de ses coéquipiers : dépassé. Remplacé par Francisco Trincao à la 79e. Le Portugais aura eu du mal.

- Dembélé (3) : dans ce match, l'ancien joueur du Borussia Dortmund avait un rôle important. Sur son côté, il devait être l'homme capable d'apporter de l'explosivité aux offensives Blaugranas tout en étant capable d'effectuer le repli défensif pour épauler un Dest en difficulté face aux accélérations de Mbappé. Il aura beaucoup tenté comme souvent, mais aura aussi eu trop de déchets.

- Messi (3) : on attendait forcément son génie pour mener son équipe à la victoire. Mais la vérité est qu'à part quelques coups d'éclat, Lionel Messi aura traversé le match sans marquer les esprits. Il inscrivait un penalty imparable (27e), mais on ne retiendra que ça. Ce n'était pas son meilleur match.

- Griezmann (2,5) : positionné sur le côté gauche de l'attaque du Barça, Antoine Griezmann aura été plutôt transparent. S'il se créait la première occasion franche du match sur une frappe un peu molle (12e), il n'a pas vraiment réussi grand-chose d'autre. Une soirée difficile. Remplacé à la 84e par Martin Braithwaite.

Paris Saint-Germain

- Navas (5) : l'ancien du Real Madrid n'a pas eu grand-chose à faire en première période. Il sauve bien son camp devant Griezmann (14e). Il ne peut absolument rien sur le penalty de Messi. Il a surtout montré une grande fiabilité dans ses relances au pied. Il a fait peur à son camp en essayant de relancer court devant Griezmann, qui a bien failli, en contrant, réduire l'écart au score entre les deux formations (82e). Heureusement pour lui, le Français ne trouvait pas le cadre...

- Florenzi (6) : l'Italien a eu plutôt du mal défensivement, les attaques dangereuses des Barcelonais sont longtemps venues de son côté. Offensivement, il a été plutôt correct, moins bon que son compère à gauche, mais il décale bien Kean sur sa tentative (38e). Plus à l'aise en seconde période, il s'est surtout illustré par son appel dans le dos de la défense qui amène le deuxième but de Kylian Mbappé pour le Paris SG. Plutôt intéressant en seconde période. Remplacé par Thilo Kehrer (89e).

- Marquinhos (7) : le défenseur brésilien et capitaine du Paris SG n'a pas eu grand-chose à faire défensivement tant Lionel Messi s'est montré fuyant et n'a pas vraiment occupé l'axe de l'attaque. Toutefois, il s'est montré en envoyant de belles ouvertures sur Kurzawa, notamment celle sur le but de Kylian Mbappé. Toujours aussi solide en seconde période, le Brésilien a montré qui était le vrai patron défensif de l'équipe parisienne.

- Kimpembe (6) : excellent lors du 4-0 au Parc des Princes d'il y a quatre ans, Presnel Kimpembe n'a pas vraiment eu de travail défensif, à l'instar de Marquinhos. Toutefois, il s'est évertué à aider Kurzawa à fermer les espaces sur le flanc gauche de la défense parisienne. En seconde période, il s'est surtout attelé à ne pas faire de fioritures et a envoyé de longs parpaings devant quand ça chauffait fort dans la défense centrale parisienne.

- Kurzawa (5) : le latéral gauche du PSG a connu une première période en demi-teinte. En effet, c'est lui qui fait faute sur Frenkie de Jong sur le penalty marqué par Messi. Mais, offensivement, c'était autre chose. Il est à l'origine du but de Mbappé. Il aurait aussi pu marquer le deuxième but des siens s'il n'était pas tombé sur un excellent ter Stegen. Toujours aussi offensif en seconde période, il a globalement eu du mal face à Ousmane Dembélé. Mais qui n'en aurait pas ?

- Paredes (8,5) : il a probablement effectué sa première période la plus aboutie depuis qu'il est au Paris SG. Intraitable dans les duels, il s'est aussi monté avec sa qualité de passes, qu'elles soient courtes avec Verratti ou plus longues vers ses ailiers et latéraux. En deuxième période, on a encore vu autre chose. Toujours aussi précieux au milieu de terrain, l'Argentin a délivré deux passes incroyables. La première pour Florenzi sur le second but et une autre sur coup franc sur le troisième but pour la tête de Moise Kean. Exceptionnel.

- Gueye (6) : l'international sénégalais a été très bon en première période. Il a été agressif, éteignant le jeune Pedri, qui avait pourtant beaucoup montré jusqu'ici. Toutefois, il n'a pas été très loin de se faire exclure pour une accumulation de faute. Toutefois, si le Paris SG a maitrisé la première période dans les grandes largeurs, c'est en partie grâce à l'impact physique qu'a mis l'ancien joueur du LOSC et d'Everton. Remplace à la pause par Ander Herrera (note : 5,5). Le milieu de terrain espagnol s'est hissé à la hauteur de l'enjeu en entrant à la mi-temps. Précieux dans le pressing et dans la passe, il a fait beaucoup de bien aux siens en s'impliquant et en s'appliquant dans ses gestes aussi simples fussent-ils.

- Verratti (8) : le petit hibou était très attendu dans cette partie. Positionné haut sur le terrain, il a effectué une première période de très haut niveau. Il a taclé dans sa surface pour stopper Antoine Griezmann, il a décalé parfaitement ses coéquipiers, a trouvé des solutions dans la profondeur et surtout a offert un amour de ballon à Mbappé sur l'égalisation. Toujours aussi important en seconde période, l'Italien s'est évertué à rester lucide dans ses transmissions. Remplacé par Julien Draxler (73e). L'Allemand s'illustre sur le troisième but du Paris SG en offrant une merveille de passe décisive à Kylian Mbappé (86e).

- Kean (7) : dans un poste inhabituel pour lui d'ailier droit, l'international italien a été d'un importance capitale sans mauvais jeu de mots. Physiquement intraitable, l'ex de la Juve s'est amusé à dribbler Jordi Alba et a fait énormément de bien en défense et dans les relances parisiennes. Il aurait pu marquer son but sans un excellent ter Stegen (38e, 50e). En deuxième période, il a été exceptionnel ! Défensivement toujours juste, il a surtout marqué le troisième but des siens de la tête (70e). Très précieux. Remplacé par Danilo (84e).

- Icardi (6) : l'Argentin, formé au Barça a été impressionnant dos au but. Toutefois, il a manqué deux grosses occasions en première période (19e et 45e). En seconde période, il est bien lancé par Kylian Mbappé, mais il décale de façon assez incompréhensible Moise Kean alors qu'il aurait pu frapper au but (50e). Il s'est offert quelques récupérations hautes en seconde période, qui ont fait beaucoup de bien aux siens lorsqu'il fallait couper les transmissions.

