EdF : Mike Maignan a repris l’entraînement

Mike Maignan est au centre de l’actualité à Clairefontaine. Logiquement convoqué par Didier Deschamps pour disputer les rencontres amicales face à l’Allemagne et le Chili à l’occasion de la trêve internationale de mars, le portier de l’AC Milan questionne depuis plusieurs heures sur son état de santé. En raison d’un problème musculaire aux ischio-jambiers contractée avec le club lombard face au Sparta Prague il y a une semaine, le gardien de 28 ans était ménagé depuis deux jours par le staff des Bleus.

Alors que sa participation face à la Mannschaft était logiquement remise en cause, l’international français devrait pouvoir tenir son rang dans les cages tricolores. Comme le relaye L’Equipe, l’ex-dernier rempart des Dogues a fait son retour à l’entraînement ce jeudi après-midi et a réalisé une séance spécifique avec Franck Raviot, entraîneur des gardiens. Une bonne nouvelle Didier Deschamps et sa bande.