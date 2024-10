Un PSG rajeuni s’impose sans grandes difficultés face à Strasbourg

Devancé par Monaco au classement, le Paris Saint-Germain n’avait pas le droit à l’erreur ce soir contre Strasbourg. Avec les titularisations d’entrée de jeu de Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery, ou encore de Bradley Barcola, Luis Enrique avait misé la carte de la jeunesse pour cette 8e journée de Ligue 1. La première grosse action de la partie a été en faveur du club de la capitale. Le milieu de terrain parisien Senny Mayulu (18 ans), qui progressait dans l’axe, a réussi à frapper du gauche au sol de 25 mètres. Son ballon est finalement allé heurter le montant gauche de Petrovic (12e). Il ne fallait cependant pas beaucoup de temps au jeune joueur pour ajuster sa mire. À la 18e minute, grâce à une belle passe de Bradley Barcola, Mayulu a frappé depuis la surface dans la gauche du but et a ouvert le score (1-0).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 20 8 17 6 2 0 25 8 7 Strasbourg 10 8 0 2 4 2 16 16

Au retour des vestiaires, Paris a réussi à rapidement doubler la mise, grâce à un Marco Asensio bien inspiré (47e, 2-0). La réduction du score de l’ancien Parisien, Sekou Mara, à l’heure de jeu (58e, 2-1), ne sera cependant pas suffisante pour relancer le match des Strasbourgeois. Après un pénalty non accordé par l’arbitre, Bradley Barcola a réussi à faire prendre le large à son équipe. Sur une superbe passe à ras de terre de Willian Pacho, l’ancien Lyonnais envoyait une frappe magnifique qui a touché le montant et a terminé dans le coin droit du but (66e, 3-1). En fin de rencontre, Kang-In Lee a alourdi le score (90e, 4-1), grâce à un beau travail de Joao Neves, meilleur passeur du club (5 assists). Dans les arrêts de jeu, le PSG confirmait finalement sa fébrilité sur les coups de pied arrêtés, en subissant une nouvelle réduction de l’écart (93e, 4-2), cette fois-ci par Daouda Diongue. Grâce à son succès du soir, Paris reprend l’avantage sur l’ASM. Le club francilien s’accorde ainsi la première place du championnat à la différence de buts (20 points). De son côté, Strasbourg pointe à la 7e place avec 10 points à l’issue de la journée.