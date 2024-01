Daniele De Rossi remplace José Mourinho à l’AS Roma

Priorité des Giallorossi pour succéder au Special One, Daniele De Rossi (40 ans) s’est bel est bien engagé à l’AS Roma. Le manager de 40 ans et ex-légende du club a trouvé un accord avec l’AS Roma pour devenir le nouvel entraîneur après avoir rencontré la direction ce mardi. «L’AS Roma a le plaisir d’annoncer que Daniele De Rossi a été nommé nouveau directeur technique de l’équipe première jusqu’au 30 juin 2024», précise le communiqué du 9e de Serie A.

«Nous sommes heureux de pouvoir confier la responsabilité technique de l’AS Roma à Daniele De Rossi, car nous pensons que le leadership et l’ambition qui l’ont toujours caractérisé peuvent être décisifs dans la poursuite des objectifs que l’équipe a devant elle jusqu’au bout. de la saison», ont déclaré Dan et Ryan Friedkin sur le site officiel du club. L’ancien milieu italien et légende des Giallorossi était à la recherche d’un banc après un bref passage à la SPAL cette saison.