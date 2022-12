CdM 2022, Brésil : le coup de sang de Tite

La suite après cette publicité

Blessé au genou et indisponible depuis le match entre le Brésil et le Cameroun, Gabriel Jesus a finalement dû déclarer forfait pour le reste de la Coupe du Monde. Et au Brésil, certains médias ont émis des doutes sur la convocation du Gunnar pour le tournoi. Concrètement, certains journalistes reprochent au sélectionneur national d’avoir appelé Jesus alors que son état physique était toujours douteux.

Une information qui a fait bondir Tite en conférence de presse, après la victoire des Auriverdes face à la Corée du Sud. « On comptait sur Jesus ici et il y a une information sur lui qui m’a révolté. Je veux réaffirmer que la personne qui a sorti cette information est irresponsable ». C’est dit.