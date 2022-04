OM : les cadres marseillais se paient Jorge Sampaoli

Présents dans l’émission «Le Vestiaire» spécial OM, ce lundi soir sur RMC Sport, William Saliba, Pape Gueye, Amine Harit et Dimitri Payet n'ont pas hésité à chambrer gentiment leur coach, Jorge Sampaoli. Si Pape Gueye a notamment plaisanté du fait que l'Argentin soit «nul au foot et tricheur», William Saliba a lui accentué sur le côté mauvais joueur de son entraineur : «il n’aime pas perdre, mais il est marrant».

«Quand c’est l’heure de l’entraînement il est sérieux mais quand l'entraînement est fini, il aime bien charrier. Il taquine tout le monde. Sur le côté humain, c’est un très bon coach aussi», a par ailleurs reconnu le numéro 2 marseillais avant que son coéquipier Amine Harit n'en rajoute une couche :« en plus c’est un tricheur ! Il triche trop ! Il ne faut pas jouer avec lui au tennis-ballon. Il est nul et il triche.» Un avis largement partagé par un Gueye hilare : «c'est l’entraîneur le plus nul au foot que j’ai eu. Même pour des petites passes… Il connaît le foot mais qu’est-ce qu’il est nul !»