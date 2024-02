PSG : le constat de Sylvain Armand en LdC

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain affronte la Real Sociedad à l’occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un rendez-vous déterminant dans la saison du club de la capitale, qui espère une nouvelle fois soulever la coupe au grandes oreilles cette année. Après les transferts de Neymar et Messi, ajoutés au probable départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG a changé de visage et a oublié le côté bling-bling. Un choix judicieux selon Sylvain Armand, ancien joueur parisien (2004-2013), comme il l’a confié au journal Le Parisien.

«Ça me semble la bonne solution», confirme d’abord l’ancien latéral gauche. «Quand on compare avec les autres équipes comme City, il y a des grands joueurs, il en faut, mais pas seulement. Une équipe est un savant dosage. Qu’il y ait moins de bling-bling, comme il y a pu en avoir au temps de Neymar, Messi ou Ramos, ça s’entend. Aujourd’hui, la notoriété du PSG n’est plus à faire. Il convient d’attirer des joueurs complémentaires. Ce n’était, peut-être, pas le cas la saison passée avec certains égos surdimensionnés», a-t-il ensuite ajouté. Aujourd’hui coordinateur sportif du LOSC, Sylvain Armand garde un bon souvenir d’un entraîneur en particulier : Carlo Ancelotti. Selon lui, Paris aurait déjà remporté la C1 si le technicien italien «était resté plus longtemps» sur le banc parisien. «Paris serait, je pense, déjà champion d’Europe» a-t-il estimé.