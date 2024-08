Maroc : Yahya Attiat-Allah signe à Al-Ahly

Le monde du football avait découvert Yahya Attiat-Allah pendant la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Alors qu’il évoluait avec le Wydad Casablanca, le latéral gauche marocain avait livré de belles prestations sur son couloir. Et plusieurs clubs avaient tenté de l’enrôler ensuite, notamment Montpellier. Mais finalement, après une saison et demi de plus au Wydad, il avait décidé de rejoindre la Russie et le club du FK Sotchi en janvier dernier. Un choix qui pouvait étonner surtout que le club russe jouait le maintien et était bien partie pour descendre. Et cela a bien été le cas à l’issue de cette saison 2023-2024. Nous vous révélions dans ce sens qu’il allait déjà être libéré par son club.

Après seulement 8 matches (1 but) en Russie, le défenseur de 29 ans était donc à la recherche d’un nouveau club. Et après des offres des pays du Golfe, il a finalement fait le choix de revenir en Afrique dans le plus gros club du continent. Il vient de s’engager du côté du club égyptien d’Al-Ahly. Un contrat d’une saison avec une année supplémentaire en option.