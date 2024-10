Arsenal-PSG : les compositions probables

Mardi soir, place au deuxième acte de cette édition 2024-25 de l’UEFA Champions League. Tous les regards ou presque seront braqués sur l’Emirates Stadium, qui sera le théâtre du choc opposant Arsenal au Paris Saint-Germain à 21 heures. Après un match nul à Bergame face à l’Atalanta le 19 septembre dernier (0-0), les Londoniens veulent renouer avec le succès demain chez eux. Mais Mikel Arteta se méfie de la formation parisienne comme il l’a expliqué lundi face à la presse. «Ils sont vraiment coriaces. Ils dominent toutes les phases de jeu. Ils ont des intentions très claires. Quand ils n’ont pas le ballon, ils veulent le récupérer directement et ils vous affrontent. C’est Luis. Où qu’il soit, il joue de la même façon.»

Pour contrer cette formation francilienne, Arteta, qui doit se passer de quelques éléments blessés dont Martin Odegaard, a un plan en tête. En effet, son équipe devrait évoluer en 4-3-3 avec David Raya dans les cages. Devant lui, on retrouvera une ligne de quatre composée, de gauche à droite, de Riccardo Calafiori, Gabriel, William Saliba et Justin Timber. Toutefois, Calafiori était jugé incertain pour ce choc selon son coach hier. Il pourrait donc y avoir un changement de dernière minute dans la composition anglaise. En ce qui concerne le milieu de terrain, Kai Havertz, Thomas Partey et Declan Rice seront de la partie. Enfin, pour mener l’attaque, Gabriel Martinelli et Bukayo Saka soutiendront Gabriel Jesus, aligné en pointe.

Le PSG se présente sans Dembouz

En face, Luis Enrique a, lui, décidé de faire un choix fort avant même le coup d’envoi de la rencontre. En effet, le technicien espagnol a laissé Ousmane Dembélé à la maison. L’Asturien a sanctionné le Français, qui est l’un des joueurs les plus décisifs de son équipe, pour des raisons disciplinaires. En revanche, Marco Asensio, Vitinha, Désiré Doué et Gianluigi Donnarumma sont, eux, bien dans le groupe. Le portier italien devrait retrouver le onze de départ de "Lucho", qui devrait opter pour un 4-3-3. Pour protéger les cages de Gigio, Paris comptera sur le quatuor défensif (de gauche à droite) Nuno Mendes-Willian Pacho-Marquinhos-Achraf Hakimi.

Pour remporter la bataille du milieu de terrain, le coach parisien devrait faire appel à Warren Zaïre-Emery, Vitinha et João Neves. Mais il existe aussi une possibilité que Fabian Ruiz débute à la place de Vitinha. Enfin, en l’absence d’Ousmane Dembélé, Luis Enrique devrait opter pour le trio offensif Bradley Barcola-Marco Asensio-Kang-in Lee. Toutefois, l’option Randal Kolo Muani n’est pas à exclure sur l’aile droite selon Le Parisien. Quoi qu’il en soit, les champions de France comptent se donner à fond lors de cette soirée de gala. Une soirée qui promet sur le papier. Espérons que les 22 acteurs nous offrent du spectacle et soient à la hauteur de l’évènement.

