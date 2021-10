Le coup de pression de Leonardo au Real Madrid pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Aux côtés de nombreuses personnalités du sport, le directeur sportif du PSG, Leonardo, prenait part ce samedi, en Italie, à l'un des colloques organisés par la Gazzetta dello Sport pour le traditionnel Festival du Sport. À cette occasion, le Brésilien est alors revenu sur plusieurs sujets concernant le Paris Saint-Germain. De l'arrivée de Lionel Messi à la stratégie de recrutement en passant par les critiques de Javier Tebas, le président de la Liga, à l'encontre du PSG, Leonardo a surtout pris la parole sur ce qui a agité le club de la capitale tout au long du mercato estival : l'avenir de Kylian Mbappé.

En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant parisien laisse planer de nombreuses incertitudes quant à son futur au sein de la capitale française, qui plus est avec l'intérêt manifeste du Real Madrid, et ce depuis plusieurs mois. Si le natif de Bondy a d'ailleurs récemment reconnu sa volonté de quitter le PSG cet été, les dirigeants parisiens se sont montrés inflexibles, refusant, tour à tour, les offres transmises par les Merengues (160M€ puis 180M€). Mais face à cette attitude très agressive du club madrilène pour s'offrir le champion du monde 2018, les hautes sphères parisiennes perdent patience. En premier lieu, Leonardo.

Leonardo réclame des sanctions à l'encontre du Real !

«Le Real Madrid dément mais je pense que le Real travaille depuis longtemps pour faire signer (Kylian) Mbappé», précise, dans un premier temps, le directeur sportif parisien avant de monter d'un ton et de lâcher toute sa frustration concernant l'attitude des responsables madrilènes : «ils parlent de Mbappé publiquement depuis deux ans et cela doit être puni. Je vois un manque de respect du Real. Mbappé n'est pas un joueur normal, c'est l'un des meilleurs du monde. L'entraîneur, la direction, les joueurs du Real... ils parlent de Mbappé et je pense que c'est leur stratégie. Ce n'est pas respectueux.»

Agacé face à la pression mise par les Merengues, prêts à tout pour recruter l'attaquant international français (50 sélections, 17 buts), Leonardo reproche donc aux Madrilènes de discuter de l'avenir de l'ex-Monégasque en toute impunité et sans respecter le club pour lequel il appartient toujours. Mais le Brésilien ne s'est pas contenté de tacler le Real, affirmant à nouveau la volonté du PSG de prolonger leur star : «notre idée, c'est de prolonger le contrat de Mbappé. Notre plan n'a pas changé. Kylian est un joyau, il est absolument parfait pour le PSG. Nous n'avons jamais planifié l'avenir du PSG sans Mbappé.» Suffisant pour calmer les ardeurs madrilènes et convaincre Mbappé, fraîchement nommé au titre du Ballon d'Or, de poursuivre sous les couleurs Rouge & Bleu ? Quoi qu'il en soit, le message est passé.