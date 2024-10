Neymar pose déjà un sérieux casse-tête au Brésil

Hier soir, Al-Hilal a affronté Al-Ain en Ligue des champions asiatique. Mais la victoire de la formation saoudienne a été éclipsée par le grand retour sur les terrains de football de Neymar Jr. Après près de 370 jours d’absence en raison d’une grave blessure au genou contractée lors du choc Brésil-Uruguay, l’international auriverde a pu rejouer. Présent sur le pré durant une trentaine de minutes, le natif de Mogi das Cruzes a touché 13 ballons. Il a notamment tiré une fois au but. Sa tentative n’est d’ailleurs passée pas très loin du poteau. Après le coup de sifflet final, Ney a livré ses premières impressions sur le compte X officiel d’Al-Hilal. «Je me sens bien. C’est très difficile, j’ai toujours une bonne équipe avec moi, mais je suis très content. Je suis de retour.»

Ney va peu jouer avant la prochaine liste du Brésil

Une bonne nouvelle pour l’écurie de Saudi Pro League, qui a investi 90 M€ à l’été 2023 mais qui n’avait pu profiter de lui que durant 5 rencontres (1 but, 2 assists). Mais c’est aussi une bonne chose pour le Brésil. D’ailleurs, le staff de la Seleção suit de très près le cas Neymar. TNT Sports indique que le médecin de l’équipe nationale auriverde, le Docteur Rodrigo Lasmar, était présent hier à Dubai afin de procéder à un examen clinique du joueur avant son retour sur les terrains en Ligue des champions AFC. L’idée était de faire un point global sur son état de santé avant et après son match. TNT Sports précise que la CBF (fédération brésilienne) est très prudente avec l’attaquant de 32 ans afin d’éviter une rechute ou un nouveau pépin physique.

Dorival, ainsi que son staff ont d’ailleurs suivi la rencontre d’hier soir selon plusieurs médias brésiliens. Mais le sélectionneur va devoir trancher très prochainement à son sujet puisqu’il va devoir envoyer dimanche la pré-liste des joueurs retenus pour affronter le Venezuela (14 novembre) et l’Uruguay (20 novembre dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Il n’aura donc plus trop l’occasion de voir l’ex du PSG jouer d’ici là. «Même complètement remis de sa blessure au ligament croisé antérieur du genou gauche, Neymar n’aura pas beaucoup d’occasions de reprendre du rythme jusqu’à la prochaine date FIFA. Sur les 5 matchs que disputera Al-Hilal au cours des 4 prochaines semaines, Neymar ne pourra être sur le terrain que 2 fois», indique Globo.

La CBF réfléchit

Les trois autres rencontres jouées par Al-Hilal seront en Saudi Pro League. Une compétition à laquelle Ney ne peut pas participer puisqu’il n’est pas inscrit dans la liste des joueurs donnée par Jorge Jesus en début de saison. Le coach portugais ne pourra la modifier qu’en janvier 2025. Le Brésilien pourra donc postuler à une place sur le terrain face à Al Tai, en Coupe du Roi d’Arabie Saoudite, et contre Esteghlal (Iran), le 4 novembre, en Ligue des champions asiatique. Ce qui fait peu. Mais Dorival devra faire un choix d’ici l’annonce officielle de sa liste, qui pourrait avoir lieu le 1er novembre prochain. Mais ce n’est pas encore sûr, puisque la CBF n’a pas fixé de date officiellement pour le moment. UOL explique que le sélectionneur, qui veut éviter pour le moment tout verdict concernant Ney, pourrait décider d’inclure sa star dans une longue liste par précaution et décider au dernier moment s’il sera présent ou non.

Même son de cloche du côté de TNT Sports, qui assure que la décision de le sélectionner ou non sera prise assez tard. Le média brésilien précise que la CBF "évalue tous les scénarios". Il pourrait être inclus dans une liste élargie tout comme être laissé de côté dans la pré-liste. Avant de se décider, la fédération brésilienne souhaite le voir sur place et l’examiner selon UOL. Il faut aussi connaître la position d’Al-Hilal, qui l’avait perdu sur blessure en sélection l’an dernier et qui n’avait pas pu profiter de lui. À peine revenu sur les terrains, l’attaquant, qui divise la presse et les supporters au pays, a encore des étapes à franchir pour revêtir de nouveau le maillot de la Seleção.